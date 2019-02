Hjemløs: zoneforbud kan ødelægge mit liv

En skilsmisse og tvangsauktion pressede for syv år siden Allan Andersen ud på gaden.

- Hvis man tror, at man vælger at være hjemløs, tager man fejl, siger Allan på 59 år.

Årenes gade-erfaring har sat sine spor. Han ved, hvor man finder byens bedste sovepladser, hvor man kan sætte sig, når det regner, og så har han fået en masse venner, som hjælper ham. En venlig sjæl låser hans cykel inde om natten, private tilbyder ham en sofa, når vejret når frysepunktet, og han er på krammer med personalet på den Shell-tank, hvor han kommer hver morgen.

Alle de faste, daglige rutiner, og den hjælp han får rundt omkring, risikerer han at miste. Som konsekvens af loven mod 'utryghedsskabende lejre', som trådte i kraft for snart to år siden, kan han blive ramt af et zoneforbud, som forbyder ham at færdes i Københavns kommune.

- Jeg mister alt, hvis jeg bliver smidt ud af København. Jeg mister mit faste sovested, og det sted jeg opbevarer min cykel. Jeg vil ikke kunne besøge min mor eller hente de Hus Forbi-aviser, jeg sælger, forklarer han.

Christianiacyklen indeholder alle de ejendele, Allan Andersen har samlet sammen i løbet af sine syv år på gaden. Et hemmeligt sted i København, hjælper en venlig sjæl ham med at låse den inde, når han ikke skal bruge den. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Diskriminerende

Loven blev indført for at bekæmpe de romalejre, der hærgede København i løbet af sommeren 2017. Ud af 451 dømte, udenlandske hjemløse er 374 af dem fra Rumænien. Men også ni danske hjemløse er blevet dømt, fremgår det af tal fra Rigspolitiet.

Allan Andersen vil ikke risikere at blive anmeldt, og han søger derfor ud af byen om aftenen, når han skal sove.

- Jeg gemmer mig og flytter mig og er mere opmærksom på ikke at være til gene for nogen, siger Allan.

De steder som før var trygge, fordi der var mange mennesker, er nu blevet utrygt, fordi han er bange for at blive anmeldt.

- Alt, der skal til, er en sur madame, som synes, jeg skaber utryghed og anmelder mig og så den forkerte politibetjent, som er i dårligt humør, forklarer han.

- Man føler sig kriminaliseret og diskremineret. Tænk, at man bare kan anmelde en bestemt gruppe mennesker for at skabe 'utryghed' og på den baggrund sende dem ud af den kommune, som danner grobund for hele ens liv, siger han.

Allan Andersen forstår godt, at borgerne er trætte af de roma-lejre, som var bevæggrunden for den nye lov. ‘Det er skatteborgerne, der betaler for oprydningen, og det forstår jeg godt, de ikke gider. Men loven rammer også alle os danske hjemløse, som aldrig kunne drømme om at svine på den måde’ siger Allan Andersen, som efter besøget i skoven må tørre menneskelort af sine sko. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Farligt

Den nye lov forbyder de hjemløse at sove sammen, fordi det kan betragtes som 'utrygskabende lejre'. For de hjemløse selv er det utrygt at sove alene. Flere oplever at blive udsat for overgreb, vold og tyveri.

- Jeg er socialarbejder gennem Hus Forbi, og jeg bliver derfor ringet op, når andre hjemløse er blevet banket, sat ild til eller pisset på af forbigående. Det er klart, at mange ikke tør sove alene udenfor, siger Allan Andersen.

En løsning, som nogle tyer til, er at sove på herbergerne i stedet for på gaden.

- Selvfølgelig er der herbergerne, men både i København og mange andre steder er der ikke nok plads. Mange føler heller ikke, at de kan bruge dem, enten fordi man ikke må have hund, eller man sover i sovesale, hvor der er larm, de bliver bestjålet eller har diagnoser, der gør, de ikke kan overskue det, siger Ask Svejstrup fra De hjemløses Landsforening, SAND.

Allan Andersen er en af dem, der ikke bryder sig om at overnatte på et herberg.

- Jeg kan godt lide at have alle mine ting, når jeg vågner. Er du klar over, hvor ufedt det er at skulle være en hel dag på gaden, hvis nogen har taget ens strømper og sko? spørger Allan Andersen, som derfor sover alene udenfor.

- Jeg tager mine forhåndsregler, og det gælder om at have alle sanser slået til. Jeg vågner, hvis grene knækker omkring mig, og jeg lægger mig til at sove steder, hvor jeg hurtigt og nemt kan komme ud af soveposen og stikke af, siger han.