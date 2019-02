Hjemløse Anton: Politiets roma-lov giver bagslag

Utryghedsskabende lejre: Det er ikke længere tilladt for gadens folk at sove sammen eller danne 'lejre', da det kan være 'utryghedsskabende', som der står i loven, der tillader politiet at uddele bøder og bortvise dem fra hele kommuner

På en bænk i Ørstedsparken i hjertet af København gør Anton klar til aftensmaden. Han har sat vandrerygsækken fra sig og hiver remedier frem fra tre slidte muleposer. En trangia, tændvæske, lighter og en lille gryde. Vand til at koge det sidste indhold af en pose pastaskruer. Og karry, soya og tabasco bliver lige så sirligt linet op på bænken, mens han fisker rosenkål og brie op fra højre jakkelomme.

- Det her, det er noget af det fedeste. Jeg sidder her og spiser et konge måltid og har en fed udsigt, og når folk kommer forbi, synes de, at jeg er lidt hyggelig, siger Anton, mens han jonglerer sine tre mobiltelefoner for at finde den, hvor jazz-musikken er lagret. Den, som altid underholder ham - og holder tankemylderet i skak - mens han laver mad.

- Jeg kan sgu ikke finde det jazz, jeg gerne vil spille. Jeg kan godt lide at høre jazz, mens jeg laver mad. Foto: Henning Hjorth.

Hår på brystet

Anton er 36 år og har i de seneste fire-fem måneder været en blandt de 6000 hjemløse, man anslår der er i Danmark.

- Jeg tror, at det ville være sundt for mange at prøve det her. Det giver hår på brystet, og man oplever ting, som gør at man skal sætte sine grænser, men man møder også gode mennesker.

- Jeg kan godt forstå, at det kan være utrygt for folk, når de ser os, som sover på gaden. Især hvis vi ligger i store lejre. Problemet er bare, at lovgivningen om det har givet bagslag, mener Anton. Foto: Henning Hjorth.

Loven giver bagslag

I 2017 blev en ny lov vedtaget, der skulle gøre kål på det stigende antal roma-lejre, som fyldte langs gaderne og i parkerne - især i København - om natten, og som blev betegnet som 'utryghedsskabende'.

Men som Anton og flere andre hjemløse, som Ekstra Bladets udsendte møder på denne vinters koldeste nat i slutningen af januar, fortæller, har politikernes roma-lov givet bagslag.

Utryghedsskabende lejre: Det siger loven 1. april 2017 fik politiet udvidede beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum. Ordensbekendtgørelsen blev ændret, så hjemløse i lejre kunne straffes med bøde. Siden er det blevet muligt for politiet at udstede et zoneforbud på 400 eller 800 meter sammen med en bøde. 1. juli 2018 blev zoneforbuddet ændret, så hjemløse nu kan blive bortvist i en hel kommune, hvor han eller hun har sovet i lejr. I sommeren 2018 var 389 personer ifølge Københavns Politi sigtet efter bestemmelsen - godt og vel 300 af dem var rumænere, seks var danskere. I efteråret 2018 faldt der dom i en sag, som afgjorde, at en lejr godt kan bestå af en enkelt person. Kilde: retsinformation.dk

- Mange danske hjemløse er rykket ud fra herbergerne, fordi romaerne nu har indtaget dem. Det er også årsagen til, at jeg holder jeg mig væk derfra. Så faktisk er utrygheden rykket fra gaden og ind på herbergerne.

- Jeg lister hellere rundt for mig selv og ser, om jeg kan finde steder at sove, hvor folk ikke kan se mig, fortæller Anton, der har tre psykiatriske diagnoser; han er skizofren, paranoid og psykotisk.

Syv kroner koster det Anton at lave et måltid mad. - Jeg lever af overførselsindkomst og af at samle flasker. Foto: Henning Hjorth.

Mere trygt på gaden

- Så det er slet ikke utrygt at ligge alene?

- Jo, det kan det være. Men nu er det altså blevet mere trygt end at sove på herbergerne.

Homeless Home Sale Mange hjemløse ynder at sove sammen på gaden for at beskytte sig. Men i Danmark er det ulovligt at ’danne lejre’ på gaden, og derfor kan hjemløse blive anholdt og få bøder, de ikke kan betale. Samtidig ligger unge i kø i dagevis for at købe de nyeste sko – uden samme konsekvens. Det, synes Ekstra Bladet, er diskrimination. Derfor har vi startet initiativet Homeless Home Sale. På den måde kan hjemløse 'lægge sig i kø' og få et kø-nummer, som kan vises til politiet, hvis det kræves. Besøg hjemmesiden på Homelesshomesale.dk.

Pastaskruer, rosenkål, soya, rød karrypasta, chilisovs og Tabasco bliver kogt sammen. Kogevandet lader Anton blive i gryden, og så tilsætter han en klump brieost. - Så har man et verdensklasse måltid, fortæller han. Foto: Henning Hjorth.

Fred og ro

Anton spiser sin mad med en lille sølvteske. Måltidet koster ham cirka syv kroner at lave, fortæller han. Han pakker nærmest med pertentlig akkuratesse alt sammen igen, kommer det i separate plastikposer og binder knude på, så det ikke løber ud i taskerne og kan holde sig til i morgen aften. Han svinger vandrerygsækken på, hanker op i poserne og går på jagt efter et godt sted at sove i fred og ro.

Han har allerede udset sig stedet. Kravet er, at det helst skal være så skjult fra folk som muligt. I nat bliver det i hjørnet af en anden park i København et par hundrede meter væk, under et nåletræ og godt skjult bag en bunke sten.

36-årige Anton er opvokset på Christiania og har haft en meget 'kaotisk opvækst'. - Hele mit liv er levet på kanten. På mange måder er mit liv bare noget rod. Foto: Henning Hjorth.

'Laver ikke lejr'

Anton forsøger at overholde nogle 'fornuftige' sengetider og kryber i sin bivuak og sovepose hver aften ved tolv-et-tiden. Det er nødvendigt, for han skal op, inden det bliver alt for lyst, og der er for mange mennesker på gaden.

- Jeg synes jo hverken, at jeg er utryghedsskabende eller laver en lejr, når jeg slår min bivuak op. Men det falder ind under lovgivningen som 'lejr' - også selv om jeg ligger her alene - så i princippet kan jeg blive vækket af politiet og få en bøde på 1000 kroner for at ligge her under et træ og sove.

- I morges blev jeg vækket af en lille hund. Den blev helt skrækslagen, da jeg åbnede soveposen og kiggede ud. Jeg har også prøvet, at folk står og glor på mig, når jeg vågner. Men jeg gør ikke nogen fortræd. Jeg provokerer aldrig folk, selv om de stopper op og glor, siger Anton. Foto: Henning Hjorth.

Stressende

- Hvordan er dit forhold til politiet?

- Jeg har ikke haft nogle problemer endnu. Men det er da stressende, at jeg kan betegnes som kriminel alene ved den måde, jeg lægger mig til at sove på.

- Jeg har mange tanker i mit hoved, som forstyrrer mig om dagen. Men når jeg lægger mig i bivuakken og gemmer mig, så ligger jeg med min bærbare eller min telefon. Det kan jeg godt lide, og så har jeg ro i sjælen. Foto: Henning Hjorth.

Sådan går min dag

Om morgenen, når Anton vågner, pakker han sin lejr sammen og trasker mod et herberg, hvor han kan få serveret en portion havregrød.

- Og så sætter jeg mig på en café med min bærbare. Jeg køber måske lidt vand eller lidt ost, og jeg får ladet mine telefoner og computer op. Sådan går min dag, indtil jeg igen skal ud at finde et sted for natten, hvor jeg forhåbentlig kan være i sikkerhed.

Anton er ikke mandens rigtige navn. Hans identitet er redaktionen bekendt.