Hjemløse Johnny sagsøgte kærestepar: Nu skal de have pengepungen frem

De samlede penge ind for at hjælpe Johnny væk fra gaden. Nu har sagen taget en vanvittig drejning

Det amerikanske kærestepar Kate McClure og Mark D'Amico skal punge ud med de tusindvis af dollars, som de hidtil har tilbageholdt fra hjemløse Johnny Bobbit, selv om pengene oprindeligt var indsamlet i forsøget på at hjælpe ham væk fra gaden.

Det besluttede en dommer torsdag i staten Philadelphia, USA, og de har nu indtil fredag til at tilbagebetale det beløb, der er tilbage af de i alt 400.000 dollars, hvilket svarer til 2,5 millioner kroner.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Kate McClure fra USA var i oktober sidste år på vej til Philadelphia, da hun undervejs løb tør for benzin. Hun besluttede sig for at gå hen til en tankstation i nærheden, og her mødte hun Johnny Bobbit. Han opfordrede hende til at gå tilbage til bilen, så hun var i sikkerhed, og i stedet brugte han sine sidste penge på benzin, som han gav hende.

Sammen med sin kæreste Mark D'Amico besluttede Kate McClure at starte en indsamling for at skaffe penge, så Johnny Bobbit kunne få en frisk start. Målet var 10.000 dollars, men slutbeløbet endte med at blive 400.000 dollars.

De forklarede senere, at pengene ville gå til Johnny Bobbit og en advokat og økonomisk rådgiver, der kunne hjælpe ham.

I dag lever Johnny Bobbitt dog stadig på gaden og hævder, at kæresteparret med vilje tilbageholdt de mange penge. Torsdag kom det frem, at han havde sagsøgt parret. Parret understregede, at de rigtig nok havde pengene, men hævdede, at Johnny Bobbit allerede havde brugt en stor del af summen på stoffer, sin familie og campingvogn. Det betød, at der angiveligt kun var 150.000 dollars, hvilket svarer til 950.000 kroner.

Torsdag blev det afgjort, at Kate McClure og Mark D'Amico skal overføre pengene til en konto, som i første omgang vil blive kontrolleret af Johnny Bobbitts advokater.

Retten skal efterfølgende beslutte, hvem der skal tage af sig kontoen med de indsamlede penge.