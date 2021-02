Hjemløse presses ud i kulden

Corona har store konsekvenser for danske hjemløse, som presses ud i kulden, fordi de sociale tilbud har måttet skrue ned for deres indendørs kapacitet

Frost, sne og kulde præger lige nu det danske vejr.

Langt de fleste danskere kan søge tilflugt for kulden i deres hjem, men for danske hjemløse har coronakrisen kun gjort udfordringerne ved kulden større.

Hos Mændenes Hjem i København har de oplevet en stor stigning i antallet af coronasmittede blandt deres brugere, og derfor har de været nødsaget til at lukke delvist ned for deres tilbud.

- Vi har haft virkelig mange smittede i hjemløsemiljøet inden for de seneste par uger, og så kan man jo ikke samle mange mennesker tæt sammen i små i rum, siger Sara Zankel, der er udviklingschef hos Mændenes Hjem.

Presses ud i kulden

På deres Facebook-side beskriver Mændenes Hjem, hvordan hjemløse og udsatte er presset ud i kulden.

'Det er koldt udenfor, og vi har i de sociale tilbud ikke meget plads og er nødt til at begrænse indendørs ophold for at forebygge smitte. Det presser hjemløse og udsatte ud på gaderne, ud i kulden,' skriver de.

Særligt de begrænsede fysiske rammer er under coronakrisen blevet en udfordring, fortæller Sara Zankel.

- Det mest optimale i den nuværende situation ville være, at vi havde en masse store lokaler med bemanding, så vi kunne sikre, at folk kom indenfor, samtidig med at vi undgår at udsætte dem for smitterisiko, siger hun.

Har akut åbnet nødvarmestue

Mændenes Hjem har som en konsekvens af manglende kapacitet akut åbnet en nødvarmestue i mere rummelige lokaler.

- Den måde vi plejer at køre vores sociale tilbud på duer ikke så godt under corona. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes, fortæller Sara Zankel.

Nødvarmestuen er en nødvendighed for dem, som er på gaden lige nu, har ikke andre steder at tage hen.

- Alle, der kan tage et andet sted hen, har gjort det. Så der færre, end der plejer at være. Men dem, der er her, er dem, som ikke har andre steder at tage hen. Og det jo virkelig koldt lige nu, siger hun.

Hjælp på vej

Onsdag er alle folketingets partier på nær Nye Borgerlige blevet enige om en hjælpepakke til udsatte børn og voksne.

I hjælpepakken er der afsat 27 millioner kroner, hvoraf otte en halv million kroner er øremærket til at sikre overnatning, forplejning og et sted at være i dagtimerne til hjemløse og andre udsatte mennesker.

'(...) Og en særlig håndsrækning til en række aktører i København, hvor vi har set nogle trælse smitteudbrud blandt de allermest udsatte gadehjemløse', skriver social- og ældreminister Astrid Krag (S) på Facebook om hjælpepakken.

Afsætter 27 millioner til smittede hjemløse