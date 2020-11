Hjemmearbejde kan koste grænsependlere stor skattefordel

Pendlere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, risikerer at miste en skattefordel, hvis de arbejder hjemmefra under coronakrisen.

Det skriver det dansk-svenske nyhedsbureau News Øresund.

Der er mellem 1000 og 2000 øresundspendlere med dansk hjemmeadresse. Under coronakrisen er mange blevet anbefalet eller bedt om at arbejde hjemmefra i perioder. Det betyder ifølge News Øresund, at pendlerne skal betale skat i begge lande – dog i forskellige perioder af året.

Pandemien vil ikke føre til undtagelser, oplyser de ansvarlige ministre i Sverige og Danmark til nyhedsbureauet.

For dem, der pendler den anden vej - fra Sverige til Danmark - kan hjemmearbejde omvendt være et plus.

Det skyldes, at skatten er lavere i Sverige end i Danmark.

Men det står altså til at blive dyrere for pendlere fra Danmark til Sverige, som arbejder hjemme i en længere periode. Det er tilfældet, selv om danske pendlere kan få en såkaldt særlig indkomstskat i Sverige. Her betaler man 25 procent uden mulighed for fradrag.

En udregning, som News Øresund har lavet, viser, at hvis man som dansk grænsependler har en indkomst på 320.000 kroner om året, kan ens ekstra omkostninger i form af den tabte skattefordel være 4716 kroner, hvis man arbejder hjemme i Danmark i seks måneder.

Arbejder man hjemmefra i ni måneder, er beløbet 15.610 kroner, mens det løber op i godt 27.000 kroner, hvis hjemmearbejdet varer et år.

Har man en indkomst på 500.000 kroner årligt, viser udregninger, at den øgede skatteudgift for seks måneder blive knap 17.000 kroner. For ni måneder kan udgifterne stige med næsten 35.000 kroner, mens det for et år kan blive over 56.000 kroner dyrere for den enkelte.