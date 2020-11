Hjemmearbejde under corona kan give skattesmæk

Mange danskere er blevet nødt til at arbejde hjemmefra under coronapandemien.

Derfor opfordrer Skattestyrelsen nu 700.000 danskere til at tjekke deres aktuelle forskudsopgørelse og justere befordringsfradraget, hvis de har arbejdet hjemmefra, for at undgå et skattesmæk.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Det kan nemlig blive dyrt, hvis man har arbejdet fra stuen og ikke får justeret fradraget.

- For de danskere, der har et årligt befordringsfradrag på 40.000 kroner og derover, kan det blive til cirka 900 kroner i skattesmæk per måned, de ikke har kørt til og fra arbejde, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen i meddelelsen.

- For man er ikke berettiget til befordringsfradrag, når man arbejder hjemmefra. Det kræver, at man har kørsel til og fra arbejde.

Befordringsfradraget, der også kaldes kørselsfradrag, benyttes årligt af cirka 1,2 millioner danskere.

Af dem er en halv million personers befordringsfradrag blevet justeret fra januar til oktober, og derfor er der 700.000 personer tilbage, der ikke har ændret deres fradrag.

Man kan stadig nå at ændre sin forskudsopgørelse fra i år, mens opgørelsen fra 2021 åbner den 17. november.

Her bør man ifølge Skattestyrelsen også overveje om befordringsfradraget skal rettes, hvis man allerede nu ved, at man kommer til at arbejde mere hjemme.

Arbejdstagere har ret til befordringsfradrag for alle typer lønnet arbejde, hvis man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde - det vil sige 12 kilometer hver vej.

Retten til befordringsfradraget gælder, uanset om man benytter bilen, toget, bussen eller sin cykel.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange opfordret danskerne til at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Ifølge Danmarks Statistik arbejde 40 procent enten af og til eller regelmæssigt hjemme under nedlukningen i foråret.