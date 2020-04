Hjemmeklip går helt galt: - Vent til de professionelle åbner

Hvis du under coronakarantænen har forsøgt dig som frisør på forældre, søskende eller kæreste, er du ikke alene.

Frisørerne har længe været lukket verden over på grund af pandemien, ligesom mange andre butikker, saloner og klinikker også har. Og det har fået mange til at gribe køkkensaksen og gryden og gå i krig mod den voksende manke selv.

Det gjorde den australske smykkedesigner Hermione Underwood også, men hun tog skridtet videre og trimmede sin lille hund selv.

Det gik bestemt ikke som planlagt.

Smykkedesigneren klippede sin hund helt galt. Foto: Getty Images

Og du troede, at du havde en dårlig hår-dag?

Billederne af den lille, tidligere plyssede, pomeranian Mashi er gået verden rundt og har bragt adskillige grin med sig, ligesom billederne også har fungeret som en form for advarsel for, hvor galt det kan gå.

Hunden Mashi har sin egen Instagram-konto, hvor ejeren Hermione Underwood har lagt billeder ud både før og efter den mislykkede klipning.

Selvom billederne taler for sig selv, så kan hun ikke lade være med at komme med en bøn til de mange følgere: 'Vent til de professionelle åbner igen'.

Med ordene 'og du troede, at du havde en dårlig hår-dag?' lagde den australske kvinde billederne af det mislykkedes forsøg på hundeklipningen op.

Billedet af den lille hund Mashi har fået mange følgere til tasterne. Og meningerne om hunden er meget blandede.

En bruger skriver:

'Er det en hund eller en lama? Men den er bare nuttet' og en anden er bekymret og skriver, at pelsen måske aldrig vokser normalt tilbage, mens en tredje følger er glad for at have set resultatet:

'Det ser så nemt ud på YouTube-videoerne. Godt, at jeg ikke selv gik i gang med at klippe min egen hund!'

I Danmark er de fleste frisører, saloner og klinikker dog åbnet op igen.