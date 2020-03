Hjemmelavede coronaløsninger: Nettet koger over af grin

Mange har fundet på kreative løsninger for at undgå smitte. Om de virker er ikke til at sige

Coronavirussen spreder sig, og derfor gør folk mere og mere for at undgå smitte.

Dermed spreder panikken spreder sig også i takt med at alle skal huske at vaske hænder, bruge oceaner mængder af håndsprit ligesom det nu er anbefalet, at man ikke skal kysse, give hånd eller kramme hinanden. Det har fået nogle britiske borgere til at tage nogle vilde midler i brug i forsøget på at undgå smitten, skriver Independent.

I Storbritannien har et par togpassagerer nemlig været meget kreative med hjemmelavede tricks i kampen mod virussen.

På en togtur blev en kvinde fotograferet med en opbevaringsboks over hovedet, og det er gået viralt. Ligesom et billede af en mand med en pose fra supermarkedskæden Tesco på hovedet også er blevet delt hæftigt.

Twitter-brugeren James Felton har endda lavet mega-hittet 'Dont stop believing' af Journey om til en kreativ coronaversion.

Just a boxed head girl

Livin' in a covid wooooorld

She took the midnight train goin' anywhere



Just a baghead boy

With a virus to avoooid

He took the midnight train goin' anywhere pic.twitter.com/q1Sdi09RpR — James Felton (@JimMFelton) March 4, 2020

Mange borgere benytter sig af masker i håbet om ikke at blive smittet. Men det har vist sig, at denne form for beskyttelse ikke virker. Og det er måske derfor de britiske togpassagerer har valgt at tage skridtet videre efter ansigtsmasker og har opfundet det noget voldsomme plastikkasse-look.

Om det er løsningen, er langt fra sikkert, og flere brugere på sociale medier har udtrykt forargelse over, at personerne på billedet risikerer at kvæle dem selv.

Der er heller ikke noget, der tyder på, at de hjemmelavede løsninger virker. Derfor lyder anbefalingerne, at undersøge sundhedsstyrelsens opfordringer i stedet for at ty til de mange kreative løsninger.

And on today’s episode of Londoners battling Coronavirus.. pic.twitter.com/8mKlgjtKc9 — Baby Goat #NoDaysOff (@Blayofficial) March 4, 2020

