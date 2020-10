Hjemmeside nede på andet døgn: Borgere kan ikke få svar på coronatests

Der er torsdag morgen stadig store problemer med at logge ind med NemID på hjemmesiden sundhed.dk.

Det oplyser platformen på sin hjemmeside.

'OPDATERING KLOKKEN 06.16: Der er fortsat fejl på NemLog-in. Det betyder, at det stadig ikke er er muligt at logge på sundhed.dk, selvom portalen fungerer,' skriver de.

Problemet opstod onsdag og har varet lige siden. Det medfører, at det blandt andet er umuligt for folk at se svar på deres coronatest.

Noget, som har medført flere utilfredse kommentarer på Facebook, hvor platformen også har oplyst om fejlen i et opslag.

'Nu er klokken 2:00, og det virker stadig ikke. Ikke så fedt. Håber det bliver løst snart. Sikker på de gør hvad de kan,' kommenterede en borger opslaget med onsdag.

'Klokken er nu 23:47 - jeg har siden klokken 14:58 haft en mail hvori der står jeg har fået mit prøve svar.. kan stadig ikke komme ind, og der er nu gået 12 timer siden opslaget kom op? Jeg er ved at blive en smule utålmodig - jeg ved der arbejdes på det, men det går ikke lige frem stærkt,' skrev en anden.

Ingen tidshorisont

Der er torsdag morgen ingen tidshorisont for, hvornår problemet bliver løst.

'NemLog-in mener, at fejlen er fundet, og der arbejdes på at udbedre den, men de kan stadig ikke give en tidshorisont for, hvornår fejlen forventes at være løst,' skriver sundhed.dk.

'Sundhed.dk fungerer, og hvis der ikke var fejl på NemLog-in ville det være muligt at logge ind og tjekke COVID-19 prøvesvar og andre prøvesvar. Hos sundhed.dk er vi utrolig kede af fejlen. Vi ved, at mange har brug for at tjekke deres COVID-19 prøvesvar. Men da fejlen ikke ligger hos os, men hos NemLog-in, kan vi desværre ikke løse fejlen,' fortsætter de.

'Hvis man har appen, MinLæge, og tidligere har været logget ind, kan man muligvis tjekke sit COVID-19 svar i den app.'

Store problemer med sundhed.dk