Hjemmesidenedbrud hos flere danske banker

Kunder af den danske bank Sydbank kan for nuværende ikke tilgå bankens hjemmeside.

Det skyldes et nedbrud hos Bankdata, der faciliterer bankens IT-systemer.

- Vores hjemmeside er nede, det har den været i halvanden times tid, oplyste Sydbanks kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

- Vi har vores it-folk til at arbejde på sagen for at få siden op at køre igen, men vi er faktisk ikke klar over, hvad nedbruddet skyldes

Banken oplever ikke et nedbrud på andet end hjemmesiden, og derfor påvirker det ikke driften af mobilbanken. Kunder kan derfor stadig, som de plejer, gøre brug af Sydbank-appen til at tjekke saldo, bruge betalingskort og mobilbank til transaktioner og overførsler. Det oplyser Sydbank over for Ekstra Bladet

Udover Sydbank er syv andre banker ramt af nedbruddet, der skyldes et nedbrud hos Bankdata, som står for IT-systemerne hos bankerne.

De andre syv tæller Djurslands Bank, Jyske Bank, Kreditbanken, Nordfyns Bank, Ringkjøbing Landbobank, Skjern Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn.