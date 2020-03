Hjemmeværnet overtager coronahotline

Frivillige fra Hjemmeværnet har overtaget opgaven med at passe Sundhedsstyrelsens coronahotline.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Indtil fredag blev alle opkald besvaret af sundhedsfagligt personale. Men herefter har 35 frivillige fra Hjemmeværnet taget over.

Til stede er også én læge til at svare på sygdomsrelaterede spørgsmål.

Rigspolitiet oplyser, at de frivillige modtager en introduktion og et spørgsmål-svar-skema med hyppige spørgsmål.

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med en borger, der ikke har følt sig betrygget efter et opkald til telefonlinjen.

Borgeren kontaktede hotlinen efter at have oplevet lette influenzalignende symptomer i weekenden.

Her oplyste han ifølge bladet, at han nogle dage forinden havde truffet en bekendt, der for nylig havde været i Milano i det nordlige Italien.

Det er netop Norditalien, der aktuelt har det største antal smittetilfælde i Europa.

Manden kontaktede derfor hotlinen på opfordring fra sin egen læge.

- Undskyld, men jeg er altså ikke så stærk i geografi, så hvor er det nu, Milano ligger?, sagde medarbejderen ifølge borgeren.

Enden på samtalen blev, at borgeren blev informeret om, at han og hustruen skulle 14 dage i hjemmekarantæne.

Men efter opkaldet undrede borgeren sig over forløbet og over, at han ikke var blevet spurgt til, hvornår hans bekendte var kommet hjem fra Milano.

Han ringede til sin bekendte og fik at vide, at det var over en måned siden, hvorefter borgeren tog kontakt til egen læge.

Her fik han forklaret, at der ingen smittefare er, når der er gået så lang tid.

Hos Enhedslisten er sundhedsordfører Peder Hvelplund overrasket over ændringen i bemandingen.

- Det virker paradoksalt, at myndighederne på den ene side skærper deres anbefalinger, samtidig med at man vælger at udskifte det sundhedsfaglige personale, der udgør forreste led i kampen for at bremse spredningen af smitten, siger han til avisen.