Hjemsendt ambassadør: Har fået ny stilling i Forsvarsministeriet

Tidligere departementschef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel, der skulle være startet som ambassadør i Berlin 1. september, er nu tilbage i Forsvarsministeriet.

Det fremgår af et svar, som forsvarsminister Trine Bramsen (S) har givet til Folketingets Forsvarsudvalg.

Thomas Ahrenkiel blev 30. juni i år udpeget til ambassadør i Berlin pr. 1. september af regeringen og fratrådte samtidig sin stilling som departementschef i Forsvarsministeriet.

Men få dage før at han skulle starte, blev Ahrenkiel hjemsendt som følge af sin mulige rolle i skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han var chef fra 2010 til 2015.

'Ahrenkiel er pr. 1. september 2020 i stedet overgået til en anden stilling i Forsvarsministeriet og bevarer sine hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

'Han er dog tjenestefritaget fra denne stilling indtil videre på baggrund af Tilsynet med Efterretningstjenesters alvorlige kritik af forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste,' lyder det fra Trine Bramsen i et svar til Peter Skaarup (DF).

164.439 kroner

Ifølge en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået, lød Thomas Ahrenkiels løn inklusive pension i august 2020 på 164.439 kroner, mens han i 2019 i alt indkasserede en samlet gage inklusive pension på knap 2,1 millioner kroner.

Den fulde løn kan han oppebære, så længe han er fritaget for tjeneste.

På trods af flere møgsager i de seneste år af Thomas Ahrenkiels ledelse af Forsvarsministeriet roste Trine Bramsen den 52-årige Ahrenkiel, da han blev udnævnt til ambassadør.

'Thomas har gennem de seneste mange år ydet en stor indsats for Forsvarsministeriet. Jeg vil gerne takke ham for indsatsen og for vores samarbejde. Danmark får en meget kompetent ambassadør i Berlin. Jeg ønsker ham alt muligt held og lykke,' lød det fra forsvarsministeren 30. juni i en pressemeddelelse.

Blot få uger senere blev den tidligere FE-chef fritaget for tjeneste.

Blev orienteret

Ministerens ros af Ahrenkiel i slutningen af juni kan undre, når Trine Bramsen ifølge Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) løbende var blevet holdt orienteret om tilsynets arbejde med at undersøge FE siden november 2019.

Netop derfor har det også vakt undren, at Thomas Ahrenkiel overhovedet blev udnævnt til ambassadør i Berlin i slutningen af juni.

Ifølge ministeren gik sagens alvorlighed dog først op for hende 21. august..

'Chefen for FE og to ledende medarbejdere ved FE blev den 21. august 2020, hvor jeg blev bekendt med tilsynets alvorlige kritik, fritaget for tjeneste indtil videre.'

'Derefter blev det over de følgende dage vurderet, om tilsynets alvorlige kritik skulle føre til tjenestefritagelse for andre medarbejdere. På den baggrund blev den tidligere FE-chef den 24. august 2020 fritaget for tjeneste indtil videre,' skriver Trine Bramsen i svaret til Peter Skaarup.

Hun oplyser slutteligt i svaret, at endnu en medarbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste er blevet fritaget for tjeneste i kølvandet på tilsynets kritik.

Det er uvist, hvem den pågældende medarbejder er, samt hvilken funktion denne har varetaget i tjenesten.