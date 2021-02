Hjemsendte børn koster op til 250 mio. - om dagen

En rapport fra tre af landets førende økonomer viser, at det koster mellem 150 og 250 millioner at holde de mindste klassetrin hjemme

Det koster mellem 150 og 250 millioner om dagen i tabt produktion at holde skolebørn fra 0. til 4. klasse hjemme.

Det skriver DR, der har talt med flere eksperter om konsekvenserne af hjemsendelsen af de mindste klasser.

En af dem er professor i sundhedsøkonomi fra Syddansk Universitet Jes Søgaard. Han er en af økonomerne bag en rapport om genåbningen af Danmark.

Han fortæller, at de mindste skolebørn er en dyr gruppe at holde hjemme, fordi hjemmeundervisningen ofte optager minimum en af forældrene.

- Børn i den aldersgruppe lægger beslag på mindst én af deres forældre. De skal simpelthen passes og aktiveres, og derfor kan forældrene ikke arbejde, siger han.

I værste tilfælde kan det koste helt op mod en milliard kroner om ugen at holde 0. til 4. klasse hjemme. Det viser rapporten.

Optimisme

Søndagens smittetal viste 377 nye coronatilfælde på 126.275 prøver, hvilket giver en positivprocent helt nede på 0,3.

De lave smittetal er også med til at skabe optimisme blandt eksperter som Eskild Petersen, der er adjunkt i infekstionssygdomme ved Aarhus Universitet.

Han mener, det er realistisk, at de mindste klassetrin snart kan vende tilbage på skolebænken. Derfor vil han også stemme for, at de kan komme i skole.

Søndag aften kom det frem, at Holland åbner op for at de mindste skolebørn kan komme tilbage i skolen, selvom de har en positivprocent, der er højere end den danske.

377 nye smittede

102 smittede fundet i lyntest på sidste dag inden nyt setup