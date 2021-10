Hjemtagne mødre i uvished: - Vi har intet fået at vide

De danske mødre, der skal hjemtages med deres børn, har intet fået at vide om, hvad der skal ske, når de sætter deres ben på dansk jord. Ekstra Bladet har talt med to af de tre mødre

Tre mødre og deres 14 børn står foran snart at skulle hjem til Danmark fra den syriske fangelejr al-Roj, men hvad der skal ske med dem og hvornår, har de ikke fået noget at vide om.

- Jeg prøvede at sige til børnene, at måske når vi kommer til Danmark, så kommer de ikke til at se mig i et stykke tid. De forstår det ikke. De græder. Det er ikke fair. Hvad skal vi forberede vores børn på? lyder det fra en af mødrene.

Ekstra Bladets udsendte i den syriske lejr al-Roj har talt med to af de tre kvinder, som regeringen har besluttet at hjemtage med deres børn. Mødrene udtaler sig under betingelse af anonymitet af frygt for konsekvenser for de sager, som de står over for, når de kommer hjem.

- Man er bange for at blive skilt fra børnene. Hvorfor kan man ikke glæde sig? Nu har jeg været så mange år i fængsel. Hvornår er det ovre?

- Vi har ingen idé om, hvad vi skal forvente. Og det er ikke okay. Det er svært.

Kvinderne i al-Roj-lejren ses i højere grad i farver end i al-Hol. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dagligdag når kameraerne slukker

- Nogle siger, at I skal straffes, fordi I er rejst ind. Hvad tænker I om det?

- Vi har siddet her i flere år. Folk bliver tortureret her. Man er bange. De kan bare komme ind i ens telt. De kan tage, hvad de vil. Man kan komme i fængsel.

- Støtter i Islamisk Stats ideologi?

- Vi sidder et sted nu, hvor vi ikke kan svare. Hvis vi siger det ene, kan det blive brugt mod os på den ene måde, hvis vi siger det andet, kan det blive brugt på den anden måde. Det kan vi ikke svare på. Folk bliver nødt til at forstå, hvor vi sidder lige nu, siger en af mødrene.

- Man er jo et menneske ligesom alle andre. Mange er mødre. Hvordan ville de have det, hvis de sad i fængsel med deres børn.

Tre mødre og 14 børn skal hjemtages fra al-Roj-lejren i Syrien til Danmark. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frygter adskillelse

Kvinderne beskriver, at børnene har levet store dele af deres liv i de barske fangelejre og ikke kender til andet. De mener, at en adskillelse vil gøre situationen og traumerne værre for børnene.

- En mor kan aldrig erstattes. Hvis børnene yderligere skal miste deres mor, så er det klart, at det vil ødelægge dem, siger en af mødrene.

- Jeg kan heller ikke se, hvordan børnene skal få det godt igen, hvis vi ikke er der. Det tror jeg bare er umuligt. De er så påvirkede af at have mistet deres far, hvad nytter det så, hvis jeg heller ikke er der, tilføjer den anden.

Ifølge kvinderne har de af de danske myndigheder hverken fået at vide, hvornår den planlagte hjemtagelse skal ske, eller hvad planen for dem og deres børn er, når de lander i Danmark.

En ’overgangslejr’

Imellem de golde telte midt i ørkenen bliver Ekstra Bladets udsendte mødt af flere smilende og nysgerrige børn i al-Roj-lejren.

Lejren bliver i højere og højere grad fyldt op med kvinder, som af forskellige årsager ikke kan være i al-Hol-lejren og kan beskrives, som en ’overgangslejr’, hvor de mere moderate kvinder befinder sig.

Ligesom al-Hol-lejren er al-Roj delt op i en sektion for lokale kvinder og en for udenlandske kvinder. Men i modsætning til al-Hol, hvor kvinderne ofte ses i niqab, ses kvinderne i al-Roj ofte blot med tørklæde og i nogle tilfælde uden tørklæde.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Mange børn er vokset op i lejren og har tilbragt en række af deres første leveår i den syriske ørken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bange for at love for meget

En barndom i den syriske ørken har ført til flere situationer, hvor kvinderne har frygtet for deres børns liv, beskriver de.

- Jeg troede, mine børn skulle dø, fordi det var 50 grader. Vi havde ikke vand og mad. Børnene græder, fordi de var sultne. De har huller i tænderne.

De beskriver, at uvisheden om fremtiden har efterladt dem bange for at love deres børn noget, som de ender med ikke at kunne holde.

- Min søn elsker dyr. Når vi har set reklamer for zoologiske haver.. Jeg kan ikke engang sige, at vi skal derhen. Jeg tør ikke drømme nu. Jeg kan ikke lyve for mine børn, siger en af mødrene.

Hun beskriver, at børnene knap ved, hvad Danmark er, men at de gerne vil ud fra den syriske lejr.

- Der er så meget, som man har haft drømme om. De er bare gået mere og mere i stykker. Nu er det bare ikke at miste børnene. Jeg kigger på børnene og græder nogle gange. De ser det ikke, men jeg tænker bare, at det er så sørgeligt, hvis vi skal adskilles.