Hjemvendt fra ferieø i flammer: - Vi har ikke mærket det

Befinder du dig i områder berørt af det ekstreme vejr? Så hører vi gerne fra dig. Send os en sms til 1224 (alm. takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

Voldsomme brande hærger i øjeblikket flere græske øer.

Det gælder blandt andet på Rhodos, hvor omkring 20.000 mennesker blev evakueret i løbet af weekenden, da naturbrandene begyndte at sprede sig på den centrale og sydøstlige del af øen.

Onsdag meldte brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark dog, at det stadig er sikkert at rejse på ferie til det nordlige Rhodos.

Det samme bekræfter flere danske turister, der netop er hjemvendt fra ferieøen, over for Ekstra Bladet i Københavns Lufthavn.

- Vi har haft nogle strømafbrydelser dagligt, og det har jo lige så meget været noget, de har gjort bevidst for at fordele strømmen, fortæller Tim Albért i ankomsthallen.

Annonce:

Han har ikke helt kunnet genkende det billede, der er blevet tegnet af ferieøen de seneste dage.

- Der er nogen, der bliver evakueret, og det er jo skrækkeligt, men det er også skrækkeligt for de lokale, det er også skrækkeligt for dyrene. Det er skrækkeligt for alt det, det går ud over, vi har bare ikke mærket det på den måde, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tim Albért sørgede for at holde sig opdateret på situationen under ferien. Foto: Linda Johansen

- De har det tæt inde på livet

Jesper Nielsen, der ligeledes netop er landet fra Rhodos, fortæller, at det har været mærkeligt at følge nyhedsdækningen, mens han selv har siddet tæt på orkanens øje.

- Vi har ikke mærket det, fordi vi har været på den nordlige del af øen, så vi har ikke været tæt på der, hvor brandene var, men man tænker selvfølgelig stadigvæk på alle de mennesker, der arbejder der, og man kan mærke, at de har det tæt inde på livet, siger han.

Annonce:

Han har ligesom Tim Albért også oplevet daglige strømafbrydelser.

- Der var også gæster, der blev evakueret til vores hotel, forklarer han. Han oplevede, at de evakuerede gæster bare gerne ville hjem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jesper Nielsen befandt sig på den nordlige del af øen og langt fra flammerne. Foto: Linda Johansen

Folk kollapsede

Men det er ikke alle danskere, som har befundet sig langt fra flammer og kaos på Rhodos.

Lørdag talte Ekstra Bladet med flere danskere, som var fanget på den populære ferieø. Blandt andet måtte Anne Larsen flygte fra sit hotel i Kiotari og vandre mange kilometer i 38 graders varme sammen med andre fortvivlede turister.

'Det er det værste, jeg har oplevet i mit liv. Folk kollapsede på vejen, og børn græd,' skrev hun.

Mandag formiddag oplyste Henrik Specht, som er direktør for Rejsearrangører i Danmark, til Ritzau, at omkring 100 danskere på Rhodos havde tilbragt natten til mandag i konferencecentre og sportshaller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et forladt resort, der indtil for nylig var fyldt med gæster, nær feriebyen Kiotari på Rhodos. Foto: Christoph Reichwein/Ritzau Scanpix

Annonce:

Skrig og flammer

Jannik Thomsens ferieplaner blev også ændret, kort efter han var landet på øen.

Han var sammen med flere andre danske feriegæster på vej til sit hotel, da de blot 15 minutters kørsel derfra fik nyheden om, at hotellet allerede var gået i gang med at evakuere.

Deres buschauffør fortsatte dog ufortrødent med at køre mod hotellet, indtil de tog et sving.

- Der væltede nærmest ild ind på vejen, og de forreste børn i bussen begyndte at skrige og blev kede af det. Vi råbte selvfølgelig allesammen, at buschaufføren skulle vende om med det samme, fortalte Jannik Thomsen.

Bussen kørte derefter retur mod lufthavnen, som de næsten lige var landet i.