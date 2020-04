Hjemvendte danskere blæser på retningslinjer

Både Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen har henstillet danskere hjemvendt fra udlandet om at gå i 14 dages karantæne, og derudover overholde de generelle retningslinjer for færdsel i offentligt rum under coronakrisen, men da 200 danskere fredag morgen vendte hjem fra Peru, var der alt andet social distance mellem dem og deres pårørende.

Siden coronakrisen brød ud i lys lue for små tre uger siden, har de danske statsborgere ventet på at komme hjem til deres fædreland, og de fleste valgte derfor at se stort på myndighedernes opfordring om at holde afstand. Der blev, forståeligt nok, situationen taget i betragtning, uddelt kys og kram til højre og venstre.

Det gælder blandt andet Karina og Flemming Lemche, som var i lufthavnen for at hente datteren Caroline, der var en de 200 passagerer på det SAS-fly, der landede lidt i otte fredag morgen. De havde i sinde at køre hjem i bil sammen, og så derfor ikke det store problem i at overtræde retningslinjerne om fysisk afstand.

- Jeg tænker, at vi vil møde hende som vi normalt ville, give knus og kram, for vi har jo nok allerede smittet hinanden, når vi deler bil, lød det fra Karina Lemche kort inden datteren trådte ud af ankomsthallen til det længe ventede gensyn.

Flemming Lemche mener derudover ikke, at de som pårørende er blevet informeret tilstrækkeligt om karantæne for hjemvendte danskere.

Som det ses her, blev der set stort på opfordringer om at holde afstand, da 200 danskere landede i Københavns Lufthavn fredag morgen. Video: Ritzau/Scanpix. Redigering: Martin Ekelund

Tidligere på ugen kunne Ekstra Bladet fortælle om danskere hjemvendt fra Filippinerne og den henstilling til at gå i karantæne, som de modtog, men ikke var tvunget til at overholde.

- Det er, ligesom når jeg bliver bedt om at arbejde hjemme. Så er der ingen, der siger, at jeg SKAL være hjemme, men der er en kraftig opfordring til at gøre det. Så har de fleste danskere forstået budskabet, udtalte Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet på et pressemøde 1. april, da Ekstra Bladets reporter spurgte ind til den tilsyneladende valgfrie karantæne for hjemvendte danskere.

Man SKAL ikke i karantæne, når man kommer hjem fra udlandet, men de fleste danskere forstår budskabet,mener direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgegr Rasmussen. Video: Ritzau Scanpix

I lyset af den udtalelse var det angiveligt et dansk mindretal, der landede i Københavns Lufthavn fredag morgen.

Ekstra Bladet har i den forbindelse kontaktet Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen for at få deres syn på sagen.

Til Udenrigsministeriet er følgende spørgsmål sendt på mail:

Hvilke retningslinjer har danskerne i Peru modtaget fra Udenrigsministeriet om fysisk kontakt og karantæne efter hjemvendelse?

På pressemødet 1. april udtaler Erik Brøgger, at langt de fleste danskere forstår en henstilling om at gå i karantæne efter hjemvendelse fra udlandet. Billederne fra lufthavnen fredag morgen fortæller dog en anden historie. Burde man have grebet det anderledes an fra UMs side i den givne situation?

Ekstra Bladet har ligeledes spurgt Sundhedsstyrelsen om følgende:

Hvilken smitterisiko udgør det, når hjemvendte danskere i en sådan situation omfavner, kysser og krammer deres pårørende?

Var det tilstrækkeligt med en opfordring om at overholde de generelle retningslinjer for færdsel i offentligt rum, eller burde man, situationen taget i betragtning, have grebet det anderledes an i den givne situation?

Udenrigsministeriet har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelse, mens Sundhedstyrelsen henviser til de generelle anbefalinger på sst.dk/corona og coronasmitte.dk, og derudover henviser til Rigspolitiet angående det andet spørgsmål, der henviser til Københavns Politi, der endnu ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.