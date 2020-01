Hjerteskærende billede går verden rundt: Koala sørger over sin døde ven

Mandag lovede vejrudsigten regn i store dele af det australske, brandhærgede New South Wales.

Udsigten holdt heldigvis stik, og i ugens løb har flere områder i Australien fået store og meget tiltrængte mængder nedbør.

En skadet koala sidder ved siden af en død koala, før den blev reddet 15. januar. Foto: Ritzau Scanpix

Men skaderne efter brandene, der har raseret flere steder i Australien siden efteråret, er ikke til at komme uden om. Den seneste vurdering fra WWF lyder, at 1,25 milliarder dyr er døde i bush-brandene. Samtidig vurderes det, at omkring 8,4 millioner hektar land er blevet brændt af. Det svarer omtrent til det dobbelte af Danmarks samlede areal.

Nu kommer der regn til brandhærget Australien

Nu er et hjerteskærende billede fra Kangaroo Island gået viralt flere steder på de sociale medier. Det viser en levende koala, der gemmer hovedet i sin pels, tilsyneladende i sorg over sin ven, som ligger død omkring en meter væk.

På de andre billeder i billedserien fra Kangaroo Island ses en redningsarbejder fra Humane Society International skynde sig over for at samle den levende af de to koalaer op og pakke den ind i et håndklæde.

Redningsarbejderne arbejder lige nu på højtryk på at redde de mange skadede dyr på Kangaroo Island, der er kendt som 'Australiens Galapagos'. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge ABC vurderes det, at omkring 30.000 af de 60.000 koalaer, der boede på Kangaroo Island, er blevet dræbt i skovbrandene.

- Det her er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet som dyreredder - ligene af forkullede dyr så langt øjet rækker. Men hver dag, når vi tager ud for at søge og redde, finder vi stadig dyr, der er levende, tilskadekomne, forvirrede eller traumatiserede, og det er sådan en lettelse at kunne give dem akut livreddende hjælp, siger Kelly Donithan, der er seniorspecialist hos Humane Society International til One Green Planet.

- De overlevende (koalaer, red.) har stort set ingen energi tilbage, og vi finder dem siddende på jorden helt lukket ned - alt for ofte med lig omkring sig, siger hun videre til ABC.

Kelly Donithan fortæller videre, at det heldigvis lykkedes at få koalaen fra billedet i sikkerhed, og den har det efter omstændighederne godt.

Humane Society International vurderer, at der kun er 9000 overlevende koalaer tilbage på Kangaroo Island. Før brandene var der 46.000. Foto: Ritzau Scanpix

På Kangaroo Island er der lige nu forkullede dyrelig så langt øjet rækker. Foto: Ritzau Scanpix