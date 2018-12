Hjerteskærende billeder: Her bliver hund efterladt i vejkanten

Den britiske dyrevelfærdsorganisationen RSPCA har offentliggjort en video, der kan få tårer i øjnene på selv den mest hærdede sjæl.

På den hjerteskærende optagelse ses en uidentificeret mand kappe en hunds snor og efterlade den med dens kurv i vejkanten, inden han skynder sig tilbage i sin bil og kører væk.

Herefter ses den efterladte staffordshire bull terrier forsøge at indhente bilen i et desperat forsøg, da det tilsyneladende går op for den, hvad der er ved at ske.

Hunden og kurven blev efterladt i siden af en vej i den britiske by Stoke-on-Trent juleaftensdag, men er nu i RSPCA's varetægt og har af dyrlægerne fået tildelt navnet Snoop.

Med den offentliggjorte video håber organisationen at kunne identificere manden, som formodes at være hundens ejer.