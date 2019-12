Hjerteskærende: Billederne går verden rundt

Flere billeder og videoer af australske brandmænd og desperate koala-bjørne, der har overlevet de voldsomme brænde, der har hærget det sydlige Australien i den sidste tid, er nu begyndt at gå verden rundt.

Myndighederne har fastslået, at ni mennesker siden september har mistet livet - og mere end 1000 koala-bjørne er angiveligt døde efter de voldsomme brande.

Det skriver flere medier heriblandt ABC, BBC og Daily Mail

Voldsomme brande har hærget Australien siden september måned. (Foto: Ritzau Scanpix)

En brandmand fra Oakbank Balhannah lagde i går en video ud på brandvæsenets Facebook-side, hvor han giver en tørstig koala-bjørn vand fra en vandflaske efter en voldsom brand. Til videoen, som du kan se oven over artiklen, skriver brandmanden:

'Jeg mødte den her lille tørstige fyr, mens jeg var ude ved branden ved Cuddlee Creek. Jeg gav ham et par flasker vand, og så forsvandt han igen'.

Brandvæsenet fra Eden Hills har også lagt et hjerteskærende billede ud på deres Facebook-side, hvor man ser en brandmand og en lille koala-bjørn stirre ind mod et flammehav, der hurtigt fortærer den lille koala-bjørns tidligere hjemsted. Det meget sigende billede er taget ved Lobethal Vineyard vest for byen Adelaide.

Brandmanden og den lille koala-bjørn står side om side og stirrer ind mod flammehavet. (Foto: Eden Hills Country Fire Service)

En bruger på Facebook har kommenteret billedet således:

'Det her er et særligt øjeblik. Jeg håber, at du og og koala-bjørnen er i sikkerhed nu'.

En anden skriver:

'Hvilket kraftfuldt billede. Tak for at dele det. Og tusind tak til alle jer brandmænd, der har kæmpet mod ilden. I er sande helte.'

En brandmand giver her koala-bjørnen vand fra en vandflaske. (Foto: Oakbank Balhannah CFS)

Her er brandmænd fra Eden Hills ved at lave eftersluknings-arbejde. (Foto: Eden Hills CFS)