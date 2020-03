Hjerteskærende coronabilleder: Ægtepar gennem 60 år må snakke gennem vindue

Den nye coronavirus, Covid-19, betyder adskillelse i mange familier, hvor et eller flere familiemedlemmer skal i karantæne.

Det gør sig også gældende for ægteparret Dorothy og Gene Campbell på henholdsvis 88 og 89 år.

Billeder, som britiske Daily Mail i første omgang kom i besiddelse af, viser Dorothy Campbell stå og tale gennem vinduet med sin mand, Gene Campbell der er i karantæne på plejecentret Life Care Centre i Kirkland i Washington, USA. Blandt andre NBC har siden da skrevet om ægteparret.

Netop dette plejecenter er blevet til epicentret for spredningen af Covid-19 i USA, og mindst seks af de indtil videre 14 dødsfald i USA er sket på Life Care Centre i Kirkland.

Artiklen fortsætter under billede...

Dorothy Campbell med sin søn, Charlie, på vej helt hen til plejecentret for at få sin mand gennem 60 år at se. Foto: Ritzau Scanpix

Siden har de pårørende kæmpet for at få informationer om, hvordan beboerne har det inde på plejecentret, skriver blandt andre CNN.

Mange af stedets beboere lider af alvorlige og kroniske helbredssygdomme, hvilket gør dem mere sårbare overfor den ny coronavirus end gennemsnittet.

Billederne viser Doroty Campbells desperate forsøg på at kommunikere med sin mand gennem et vindue, da han som de andre beboere ikke har tilladelse til at forlade stedet, og gæster ikke må komme ind, så længe beboerne er i karantæne.

På billederne ses også parrets søn, Charlie Campbell, der er uddannet sygeplejerske, hjælpe sin mor med at komme helt frem til vinduet for bedre at kunne se sin mand gennem 60 år. Han hjælper hende med at ringe op til en fastnettelefon i rummet, hvor Gene Campbell opholder sig i hvidt hospitalstøj.

Artiklen fortsætter under billede...

USA rapporterede det første tilfælde af smitte med Covid-19 i januar. Første dødsfald på amerikansk jord skete 29. februar. Foto: Ritzau Scanpix

Torsdag steg antallet af smittede i den amerikanske stat Washington til 70. Hovedparten af tilfældene er blevet linket til plejecentret Life Care Centre.

Centret blev epicenter for statens udbrud af coronavirus efter en beboer og en ansat lørdag blev testet positive. Siden begyndte 27 af centrets 108 beboere og 25 af de 180 ansatte at vise symptomer. Søndag blev der konstateret fire nye tilfælde, inklusiv en mand, der døde og dermed blev den anden person på amerikansk jord, der er død af Covid-19.