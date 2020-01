Hjerteskærende: Dræbt brandmands datter bærer fars hjelm

Kort før jul omkom to frivillige brandmænd på tragisk vis i den australske delstat New South Wales, da de kæmpede mod de omfattende skovbrande, der lige nu hærger landet.

Brandmændene døde, da deres brandbil ramte et træ under et forsøg på at slukke en brand.

19 måneder gamle Charlotte O'Dwyer mistede sin far alt, alt for tidligt. Foto: Ritzau Scanpix

Under begravelsen gik den lille pige stolt rundt med sin fars hjelm på hovedet. Foto: Ritzau Scanpix

De blev hurtigt identificeret som 32-årige Geoffrey Keaton og 36-årige Andrew O'Dwyer, som begge var var nybagte fædre.

Dræbt brandmands lille søn får sin fars æresmedalje ved begravelsen

Torsdag i sidste uge blev 32-årige Geoffrey Keaton begravet, og under højtideligheden modtog hans 19 måneder gamle søn Harvey sin fars æresmedalje for mod og tro tjeneste.

Foto: Dean Lewins-Pool/Getty Images

Brandkommissæren bad den lille pige huske, at hendes far drog herfra som en helt. Foto: Ritzau Scanpix

Nu er også Andrew O'Dwyer blevet begravet ved en højtidelighed i Sydney, hvor Australiens premierminister, Scott Morrison, blandt mange andre deltog.

Muslimsk gruppe rejser til brandhærget område: Laver mad til udmattede brandfolk

Det skriver blandt andre Sky News.

Charlotte O'Dwyer kyssede sin fars kiste og sagde 'farvel' under tirsdagens begravelse. Foto: Ritzau Scanpix

Ligesom Geoffrey Keatons søn blev Andrew O'Dwyers lille datter, 19 måneder gamle Charlotte O'Dwyer, dekoreret med sin fars æresmedalje, som brandkommissær Shane Fitzsimmons fra NSW Rural Fire Service hægtede fast til hendes kjole. På billeder fra højtideligheden ses den lille pige gå stolt rundt med sin fars hjelm på hovedet.

Datter deler hjerteskærende billede af brandmand-far

- Charlotte skal vide, at hendes far var en uselvisk og særlig mand, som kun tog herfra, fordi han var en helt, sagde kommissæren henvendt til både Charlotte og hendes mor, Melissa.

