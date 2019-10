Hjerteskærende: Kun to dukkede op til fem-års fødselsdag

Remi havde set frem til at fejre sin fødselsdag, men næsten ingen kom. Så fik mor og far en glimrende idé

Det er rarest, når man har nogle af fejre sin fødselsdag med.

Særligt når man har gjort den indsats at invitere folk.

For nu 5-årige Remi var det også en slem skuffelse, da kun to ud af ti inviterede dukkede op til hendes fest, der blev afholdt i Eden Play Centre i Abertillery, Wales.

Det skriver blandt andet Wales Online.

Autist-barn

Ud af de ti meldte to afbud på grund af sygdom på dagen, mens resten slet ikke havde besvaret invitationen, fortæller far PJ Robins til lokalavisen.

- Det var virkelig sørgeligt, at folk ikke engang gad at svare.

Lille Remi er desuden autist, hvorfor ændringer i sidste øjeblik kan være ekstra svære at håndtere.

- Vi havde allerede fortalt hende, at vi havde inviteret hendes venner, så hun regnede med, at de ville komme. På et tidspunkt vendte hun sig og spurgte: mor, 'hvor er alle mine venner?' Det føltes som at blive stukket med en kniv i hjertet, siger faren.

Da Remi stadig kun havde fået to gæster på besøg. Foto: PJ Robins/Media Wales

Tog sagen i egen hånd

Derfor valgte PJ og mor-Becki at tage sagen i egen hånd og postede et opslag i en lokal Facebook-gruppe, hvor de spurgte, om folk ikke havde lyst til at kigge forbi.

'Jeg undskylder, hvis det er upassende at skrive her... Vi holder fødselsdag for min datter Eden, men ingen af hendes venner er dukket up. Hvis nogle har tid og et barn på min datters alder, ville I så hjælpe os med at gøre dagen til noget særligt... Vær' sød at hjælp os', lød det blandt andet i opslaget, der er blevet delt over 600 gange.

Siden dukkede 14 børn op med deres forældre for at ønske Remi tillykke.

- Hun var en lille smule forvirret, hvis jeg være ærlig. Hun havde to venner hos sig, og pludselig dukkede alle de her mennesker op. Hun så bare rundt og sagde: 'hvad', siger far-Robins og fortæller desuden, at familien siden hen har modtaget adskillige beskeder fra folk, der har set opslaget.

- Folk har sågar spurgt efter Remis adresse, så de kunne sende hende et kort eller komme forbi og sige hej. Jeg kan virkelig ikke takke alle de folk nok, afslutter han.