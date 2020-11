Hjerteskærende tab: Forsvundet for 20 år siden - først opdaget nu

Universitetet i Cambridge har bekendtgjort, at to notesbøger tilhørende Charles Darwin formentlig blev stjålet for 20 år siden

På årsdagen for udgivelsen af naturforskeren Charles Darwins hovedværk, ‘Arternes Oprindelse’, bekendtgjorde biblioteket på Cambridge University tirsdag, at to af hans notesbøger er forsvundet og har været det i to årtier.

Det skriver BBC.

Notesbøgerne stammer fra tiden omkring Darwins skelsættende rejse med skibet HMS Beagle i 1837. De rummer notater og forstudier til hans evolutionsteori, som for altid har sikret ham en plads blandt de mest betydningsfulde forskere i verden.

Bøgerne er uerstattelige, men der er ikke blevet passet specielt godt på dem, må man konstatere. De har været opbevaret i en kraftig papæske betrukket med lærred i et særligt lager i universitetets bibliotek, som rummer omkring ti millioner kort, manuskripter og andre dokumenter.

En af notesbøgerne rummer en tidlig skitse til 'Livets Træ', som står centralt i Charles Darwins evolutionsteori. Foto: University of Cambridge / AFP / Ritzau Scanpix.

I november 2000 blev notesbøgerne sidst set, skriver BBC. Det skete, da de blev hevet frem af gemmerne for at blive affotograferet. På grund af ombygning på bibliotetek foregik fotograferingen i en midlertidig bygning på bibliotekets område.

Ved et rutinetjek to måneder senere blev det konstateret, at notesbøgerne ikke længere fandtes på deres faste plads på lageret. Bibliotekarer på universitetet konkluderede, at notesbøgerne måtte være blevet placeret forkert på det enorme bibliotek, som ifølge BBC rummer over 200.000 hyldemeter udgivelser.

De håbede på, at notesbøgerne nok skulle dukke op igen, men nu erkender universitetet, at notesbøgerne formentlig blev stjålet mellem november 2000 og januar 2001.

Hjerteskærende tab

I begyndelsen af 2020 iværksatte biblioteksleder Jessica Gardner en fornyet eftersøgning af de uvurderlige notesbøger, og da den ikke har båret frugt, har hun erkendt, at bøgerne er gået tabt.

- Det er hjerteskærende. Vi vil vende enhver sten i forsøget på at finde ud af, hvad der er sket, siger Gardner, som tiltrådte sin stilling på biblioteket i 2017., siger Jessica Gardner til BBC.

En af notesbøgerne rummer en skitse til ‘Livets Træ’, som står centralt i Charles Darwins teori om evolution ved naturlig selektion. Over 20 år senere udgav han hovedværket ‘Arternes Oprindelse’ med en mere detaljeret udgave af træet.

‘Arternes Oprindelse’ blev udgivet 24. november 1859, og Jessica Gardner benyttede årsdagen tirsdag til at bekendtgøre tabet af de uerstattelige notesbøger, som hver især er på størrelse med et postkort.

Bøgernes samlede indhold er forlængst blevet digitaliseret og er således ikke tabt for eftertiden.

