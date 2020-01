Hjertesyg to-årig pige fik rørende gave af politiet

Dagen blev i den grad reddet for den kun to-årige hjertesyge pige Quinn, da politiet den 3. januar dukkede op og læssede hele fem tons hvid smuk pulversne af i familien Walkers have i den lille amerikanske by Gilbert i den amerikanske stat Arizona.

Forældrene Sandee og Adam Walker havde nemlig planlagt at tage hele familien op i bjergene for at se sne, fordi deres lille hjertesyge datter Quinn elsker sne. Men lægerne advarede mod turen, fordi Quinn med sit syge hjerte ikke kan tåle at komme op i højderne. Derfor måtte hele familien blive hjemme. Og skuffelsen var stor for den lille Quinn.

Det lokale politi i Casa Grande havde dog via Facebook hørt om den lille piges store ønske, der ikke blev opfyldt. Politiet tog derfor affære og arrangerede, at der hurtigt blev kørt hele fem tons sne ud til familiens hus. Den hvide sne blev læsset af i haven, og efter få minutter kunne to-årige Quinn med smil på læben boltre sig i sneen med sine søskende.

Det skriver flere medier

To-årige Quinn, der blev med kun et halvt hjerte nyder her sneen sammen med sin mor Sandee Walker. (Foto: Twitter)

Da Quinn blev født, manglede hun hele venstre side af sit hjerte, og hun gennemgik sin første hjerteoperation kun seks dage gammel.

- Min datter ser fuldstændig rask og normal ud. Man kan ikke se, at min lille datter dagligt kæmper en kamp for at holde sig i live, forklarer Quinns mor, Sandee Walker og tilføjer:

- Men datter får kunstig ilt adskillige gange om dagen. Så en tur op til bjergene for at se sne, vil være meget hård for hende. Men her til morgen har jeg været rørt til tårer over at se min datter boltre sig i sneen sammen med sine brødre, forklarede Sandee samme dag politiet havde læsset sneen af i familiens have.

Her står Sandee i forgrunden af billedet med en stor bamse, som hun også fik foræret af politiet. (Foto: Twitter)

Michael Bejarano fra politiet i Casa Grande fortæller, at det var en uvurderlig oplevelse at se Quinns store glæde over sneen. Hendes far Adam Walker var også i den syvende himmel af glæde over datterens gave.

- Min datter fik en mulighed for at kaste sne efter sine brødre og gøre alt det, som man kan gøre i sneen her i Gilbert. Det var skønt, siger Adam Walker, der i øvrigt arbejder for brandvæsnet i byen Gilbert.

Quinn skal efter planen have sin tredje hjerteoperation i april måned. Og meget tyder på, at hun i fremtiden skal have en hjertetransplantation, hvis det er muligt.

Quinn stråler af glæde sammen med sin mor. (foto: Twitter)

Quinn nyder sneen med sin bamse i favnen. (Foto: Twitter)

Politiet i Casa Grande og ABC15 har også lagt den rørende historie ud på deres Twitter-konti: