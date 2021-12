Hjorteavler har allerede aflivet sine dyr - nu skifter myndighederne mening

Siden foråret har der hersket bekymring blandt landets hjorteavlere, der pludselig modtog en besked fra Fødevarestyrelsen om en ny EU-lovgivning, der krævede, at hjortene enten blev øremærket eller aflivet inden starten af det nye år.

Nu, et halvt år efter, oplyser Fødevarestyrelsen, at reglerne ikke skal tolkes helt så stramt, og at der kan søges dispensation.

I Norddjurs kan en hjorteavler dog ikke bruge den nye udvikling til noget som helst. Han har nemlig allerede aflivet 80 procent af sin bestand.

- Det er noget frygteligt rod, at man først melder noget ud, og så bagefter finder ud af, at det er fuldstændigt urealistisk, lyder det fra Svend Erik Baadsgaard, der indtil for nyligt havde 140 hjorte på sin 35 hektar store hjortefarm i Hevring.

Svend Erik Baadsgaard så sig efter 21 år som hjorteavler nødsaget til at aflive sin bestand, fordi han ikke mente at kunne efterleve de nye regler om øremærkning. Det er simpelthen ikke muligt at indfange de mange dyr, fortalte han tilbage i oktober:

- De dyr som vi har, og som stort set alle hjortefarme har, det er vilde dyr. Det er dyr, der er enormt stærke, og som er rigtig svære at få styr på, så man kan komme til deres ører og sætte mærker i, sagde Svend Erik Baadsgaard til TV 2 Østjylland og tilføjede:

- Man har mulighed for at bedøve dem, men hvis man gør det, så er det forbundet med en omkostning, som måske ligger fra 2000-3500 kroner. Og det er tæt på tre gange så meget, som et dyr koster.

Men nu oplyser Fødevarestyrelsen altså, at der kan gives dispensation for øremærkningen, hvis blot dyrene er opdrættet under ekstensive forhold, dyrene ikke er vant til regelmæssig kontakt med mennesker og at området, hvor dyrene holdes, sikrer en høj grad af isolering af dyrene.

Den udmelding kommer bare alt for sent, mener Svend Erik Baadsgaard:

- Lige nu der har vi aflivet 80 procent af vores dyr. Herunder også mange af vores avlsdyr, så det er håbløst for os, at der nu er en helt ny dagsorden, der er gældende, og vi kan bare starte forfra igen, siger han til TV 2 Østjylland.

Han har besluttet at lægge tilværelsen som hjorteavler bag sig.

- Det betyder, at jeg ikke har nogen hjortefarm mere. Vores farm bliver nedlagt, og så skal vi finde ud af at lave noget andet her. Vi kommer aldrig nogensinde til at kunne lave en hjortefarm som den her igen, siger Svend Erik Baadsgaard.

Europaparlamentsmedlem Asger Christensen (V) har også kun kritik tilovers for myndighedernes slingrekurs:

- Det sender et signal om, at Fødevarestyrelsen slet ikke har haft styr på juraen på det her felt, for så ville de kunnet have givet den her dispensation for lang tid siden, siger han til TV 2 Østjylland.