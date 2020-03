Hjulmager kørt i sænk af corona

Normalt roterer Sven Peltschs håndlavede cykelhjul på markedets dyreste cykler.

Om det er til sydfranske hårnålesving eller jyske skovstier, opsøger eliteryttere fra hele verden hans værksted i Aalborg for at få lavet hjul, der vinder løb.

Men lige nu hænger den 52-årige hjulmager i bremsen, fordi råvarerne fra Kina befinder sig et ukendt sted mellem Østen og Aalborg.

Det betyder, at Sven Peltsch hverken kan levere varen til sine kræsne kunder eller få sin forretning til at køre rundt. Det hele er coronavirussens skyld.

Hårdt ramt af krisen

Tyskfødte Sven er lige så hårdt ramt af krisen som alle andre enkeltmandsfirmaer. Det, der ærgrer ham mest, er følelsen af at skuffe sine kunder og sætte dem i forlegenhed.

- Mine kunder kan ikke få leveret deres udstyr, for jeg aner ikke, hvor mine varer er henne. Og heller ikke hvornår de dukker op, siger han.

Sven Peltsch bygger sine specialhjul op fra bunden efter individuelle specifikationer. Et sæt hjul med superlette fælge af kulfiber løber nemt op i 20.000 kroner.

Hjulene bliver monteret med specialnav og eger. De er i fuldstændig balance, og der følger tre års garanti med. Uanset om det er til sprint og enkeltstart på bane eller mountaunbike i pløre.

- Dygtige cykelryttere er kræsne og kræver selvfølgelig meget af deres udstyr. De er også villige til at betale for det bedste.

Ude at svømme

I øjeblikket har Sven Peltsch imidlertid omkring 20 af de eksklusive sæt ude at svømme i et oversøisk helvede af mangel på logistik.

- Normalt går der 16 dage fra jeg bestiller varerne, til de lander på værkstedet. Og fælgene er betalt på forhånd.

- Lige nu er jeg på Herrens mark, for uden hjul ingen omsætning eller ingen indtjening. Det er mine private penge, der er ude at svømme, siger han.

- De tiltag, som Folketinget har stillet i udsigt, kan ikke bruges i min situaton. Min bank kan godt se problemet, men kan heller ikke rigtigt gøre noget, fortæller Sven peltsch.

Har taget ekstrajob

For at komme ud af den onde cirkel har Sven Peltsch taget job som billettør på miniputfærgen mellem Hals og Egense længst mod øst i Limfjorden.

- Men nu er færgen begyndt at sejle færre afgange, og så er der måske ikke brug for mig, siger han.

Sven Peltsch har meldt sig til en nyoprettet Facebook-gruppe ved navn Danske Soloselvstændige.

- Og der må være et kæmpe behov for gruppen, for den gik fra nul til over 30.000 brugere på et par dage, siger han.