Hjulmands forældre: Vi har ikke set toppen af hans formåen

Landsholdstrøjerne indikerer umiddelbart, at de blot er to ældre danskere blandt rigtig mange i alle aldre, der har iklædt sig de rød-hvide farver i de seneste uger.

Men vi sidder altså på terrassen hos Peter og Hanne Hjulmand ved deres hvidstenede parcelhus i Auning på Djursland. I de rammer, hvor en af landets vel nok mest populære mænd voksede op og fik de første byggesten til den højt værdsatte personlighed, han har vist uden filter over for folket de seneste fem-seks uger.

Hjulmand-ægteparret flyttede til landstrænerens barndomshjem i 1974, da Kasper var to år. Inden da havde boet og undervist på Grønland. Foto Ernst van Norde

Ekstra Bladet mødte Kasper Hjulmands forældre forud for EM-seminalen, som desværre blev endestationen for det danske landshold. Men for landstrænerens stolte forældre er en anden slags sejr kommet i hus.

- For os har Kasper vundet, lyder det samstemmende fra ægteparret, efter at Hanne indledningsvis har pointeret med et typisk dansk moderhjerte, at de elsker og respekterer deres to andre børn, Simon på 43 og Rikke på 47 år, lige så højt som storebror på Kasper på 49 somre.

- Ved at lykkes med at gøre landsholdet til et samlingspunkt for den brede befolkning og samtidig være en inspirator for børn og unge til at dyrke fodbold eller anden sport har Kasper allerede realiseret en af sine store drømme i sit job, uddyber Peter Hjulmand, pensioneret lærer, træner, skoleinspektør og kommunal forvaltningschef.

Kasper Hjulmand, til venstre i billedet, med sin to år yngre lillesøster, Rikke, i midten, og en veninde til lillesøsteren i forældrenes indkørsel i Auning. Privatfoto

Landstrænerens 72-årige far er som den 70-årige mor, der også er pensioneret lærer og i øvrigt tidligere atletikudøver på højt niveau, ikke overraskede over, at sønnen så ærligt og ligefremt har håndteret den tumultariske periode de seneste uger med landsholdet.

Kan ikke holde ud at se det

Forældrene har kun haft sporadisk kontakt med sønnen siden EMs begyndelse, og de var på et tidspunkt bekymrede for, om Kasper nu også fik hjælp og ikke kun tænkte på alle andre efter det traumatiske hjertestop med Christian Eriksen i den første kamp mod Finland.

- Vi har aftalt, at vi godt kan skrive til ham, men at han som udgangspunkt ikke svarer, mens EM er i gang. Simpelthen fordi han er 100 procent dedikeret og engageret i at gøre det bedst muligt med landsholdet. Til gengæld er han så også 100 procent tilstede, når han efter EM skal være sammen med sin familie, fortæller forældrene, der naturligvis har noteret sig med stolthed, at deres søn er blevet rost og respekteret både herhjemme og i udlandet for sin håndtering af Eriksen-traumet og landsholdet i det hele taget.

- Kasper er altid sig selv og tør sige sin mening. Sådan har det også været under EM. Jeg tror, at fordi han har en udviklingshæmmet lillebror, har han fra barnsben lært, hvad empati, ydmyghed, ærlighed og forståelse betyder i livet, og det holder han fast ved, siger Hanne Hjulmand.

Hanne Hjulmand lægger ikk skjul på, at hendes nerver har hængt i laser under landsholdets kampe. Foto Ernst van Norde

I modsætning til Peter har hun været så meget revet med i flere af kampene, at hun simpelthen ikke har kunnet holde ud at følge med på tv-skærmen.

- Under Ruslands-kampen var jeg nødt til at iføre mig hørebøffer og en lydbog og være i soveværelset, indtil jeg to gange havde hørt Peter råbe og juble. Derefter turde jeg godt at følge resten af kampen, griner den tidligere atlet udi diskos- og spydkast og kuglestød.

Søn har mere i bøssen

Peter Hjulmand ser ingen grænser for sønnen og landsholdsspillernes muligheder - både på kort og længere sigt.

- Kasper har helt sikkert meget mere i bøssen også til det kommende VM i Qatar om halvandet år, og jeg tror ikke, vi ser toppen af hans og holdets formåen her ved EM, siger Peter Hjulmand, der på spørgsmået om, hvilken spiller, der er hans favorit, svarer bredt og fornuftigt som et ekko af sin søn:

- Jeg kan ikke bare udpege én. Kjær og Schmeichel betyder rigtig meget, og blandt andre Mæhle har gjort det fremragende. Men den største stjerne er hele holdet, hele truppen, hele staben. Man er ikke bedre end sit svageste led, tilføjer Peter Hjulmand.

Peter Hjulmand roser også sin søn for at være 100 procent til stede og dedikeret i alle livets sammenhænge. Også da sønnen gav sin far en fire dages far-søn tur til Barcelona i 70 års fødselsdagsgave for et par år siden. Foto Ernst van Norde

Hos Hanne Hjulmand står det til gengæld helt klart, hvem der er favoritten i den 26 mand store spillertrup.

- Andreas Skov Olsen. Han er hurtig og udfordrende i sit spil, og så har han en sød og sjov udstråling, siger landstrænerens mor, der allerede i 1992 opdagede, at hun kunne blive ramt af dårlige nerver under en fodboldkamp, da hun ikke turde se Kim Christoftes afgørende straffespark i EM-semifinalen mod Holland, som sendte Danmark i finalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Måtte aflyse biograftur

Kasper Hjulmand har elsket fodbold og sport i det hele taget siden sin barndom. Her er han fotograferet i forbindelse med en fodboldkamp i 80´erne. Privatfoto

Aftenen før Englandsbraget havde Hjulmand-parret også planlagt, at de skulle i biografen i Randers og se den nye film 'Sult' med blandt andre Nikolaj Coster-Waldau på rollelisten.

De havde oven i købet bestilt bord på en sushi-restaurant efterfølgende, men både film og fisk måtte aflyses, da de opdagede, at hjembyen havde stablet et hyldest-arrangement til ære for sønnen og landsholdet på benene på Bytorvet i Auning.

Kasper Hjulmand i forreste række til venstre i klassiske bolsjestribe-trøjer fra Hummel . Holdbilledet er fra Auning i 80´erne. Privatfoto

- Vi er både stolte og rørte over mange ting. Ikke mindst, at de lokale laver sådan en begivenhed med flere hundrede mennesker og landsholdssange her i lille Auning, siger Peter Hjulmand.

Hustruen Hanne Hjulmand supplerer:

- Vi hørte om det via en lokal gruppe på facebook, og så var det ikke svært at prioritere. Vi tager biografturen på lørdag i stedet.

Auning-borgerne havde til lejligheden hængt et stort banner op på en facade på Bytorvet med ordene 'Vi er stolte af dig, Kasper Hjulmand'.

I--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stolthed over byens søn

De knap 3000 indbyggere i Kasper Hjulmands hjemby, Auning på Djursland næsten midt i mellem Randers og Grenaa, er i overført betydning vokset 10 centimeter hver især i ren og skær stolthed over bysbarnets bedrifter som landstræner og det hele menneske, han siden Eriksen-kollapset er blevet nærmest berømmet for at være.

Kasper Hjulmand var som barn flittig bruger af byens idrætsfaciliteter, og han har selv ved flere lejligheder set tilbage på sin barn- og ungdom i Auning med glæde og nostalgi.

Ekstra Bladet spurgte et par af Auning-borgerne, hvilken betydning det har for byen, at Kasper Hjulmand er braget så massivt igennem til mange danskeres hjerte og respekt:

Helle Rytter Sørensen, 57 år, pensionist, Auning:

- Jeg kender kun Hjulmand-familien på afstand, men som sine forældre virker Kasper åben, ærlig, venlig, lyttende og imødekommende. Med sådanne dyder kan man kun vinde sympati.

- Inden EM og Hjulmands og landsholdets gennembrud var Auning bare en by, man kører igennem. Nu tror jeg mange er blevet mere nysgerrige på, hvad byen er og kan, og det er da kun positivt.

Dorte Salling Rasmussen, 45 år, bogholder, Allingåbro:

- Kaspers far, Peter, var min matematik-lærer på Rougsøskolen i Ørsted, og han havde samme rolige, behagelige udstråling som sin søn. Derfor er det ikke svært at regne ud, hvorfor Kasper er blevet så respekteret og populær.

- Auning er kommet på landkortet og forbindes med noget positivt og en person, som skaber respekt. Det kan vi kun være glade for.