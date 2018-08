HK i clinch med sightseeing-selskab: De ansatte kan ikke komme på toilettet

30 ansatte billetsælgere, som arbejder for sightseeingselskabet Strömma på centrale steder i København, arbejder ifølge HK Hovedstaden under så elendige forhold, at forbundet har anmeldt selskabet til Arbejdstilsynet.

Det fortæller faglig konsulent i HK Hovedstaden, Peter Moesgaard, til Ekstra Bladet.

Mobilsælgerne sælger blandt andet billetter til de røde dobbeltdækker-busser hop-on og hop-off, der årligt sender hundredetusinder af turister på rundfart i Københavns gader.

Salget foregår blandt andet fra poster ved Hovedbanegården, på Rådhuspladsen og foran flere af de populære hoteller. Det er HK's opfattelse, at de ansatte hverken har adgang til toiletter eller rindende drikkevand, ligesom de heller ikke får nogen pauser i løbet af arbejdsdagen.

Mangler ordentligt arbejdstøj

Derudover står de ansatte udenfor hele dagen uden mulighed for at komme i læ eller skygge, hævdes det.

- Om vinteren står de udenfor i alt slags vejr. Det vil sige både regnvejr, sne og frost. Den udleverede beklædning, som de er tvunget til at have på, er langt fra tilstrækkelig, når det regner eller sner. Vi har ikke kendskab til, at der er andre arbejdspladser med så elendige forhold som dem, mobilsælgerne arbejder under, siger Peter Moesgaard til Ekstra Bladet.

Peter Moesgaard fortæller til Ekstra Bladet, at han sjældent har oplevet noget lignende. Foto: Henning Hjorth

Ifølge HK Hovedstaden er de ansatte typisk sprogkyndige unge fra andre EU-lande. De mister deres tilladelse til at opholde sig i Danmark, hvis de pludselig står uden job. Det er Peter Moesgaards opfattelse, at ledelsen i Strömma udnytter den kendsgerning og behandler flere ansatte med barsk disciplin.

- Et enkelt medlem har over for os givet udtryk for, at han på et tidspunkt var blevet fuldstændig gennemblødt i regnvejr. Da han kontaktede ledelsen med ønske om at få lov til at forlade sin post for at klæde om til tørt tøj, var beskeden, at han så ville blive fyret, siger Peter Moesgaard.

Direktør afviser kritik

Direktør i Strömma Danmark, Mads Olesen, kan slet ikke genkende den kritik, som HK Hovedstaden lægger for dagen. Mads Olesen er af den opfattelse, at Strömma Danmark er blandt branchens allerbedste, når det gælder om at give de ansatte ordentlige arbejdsforhold.

- Jeg kan kun sige, at HK på samme måde er gået til Søfartsstyrelsen for nylig med kritik af vores guiders arbejdsforhold, hvorefter styrelsen kom på uanmeldt kontrolbesøg forleden. Besøget gav ikke anledning til, at man på nogen måde havde noget at indvende, siger Mads Olesen.

Direktør i Strömma, Mads Olesen, fortæller til Ekstra Bladet, at ingen af selskabets mobilsælgere i løbet af det sidste år har haft en vagt, som har oversteget 12 timer. Den gennemsnitlige længde af vagter har ifølge Mads Olesen været 5,87 timer. Foto: Henning Hjorth

- Jeg kan ikke genkende billedet, som HK tegner, og de konklusioner, som de mener at være nået frem til. Jeg ser frem til at drøfte forholdene med Arbejdsstyrelsen, siger Mads Olesen videre.

De ansatte kan bare besørge på hotellerne

Til Ekstra Bladet fortæller Mads Olesen, at der er indgået aftaler med flere hotelkæder om, at Strömmas ansatte kan få lov til at benytte deres toiletter. Det gælder blandt andet ved Rådhuspladsen og i Vesterbrogade.

- Desuden møder vore mobilsælgere ind i billethuset på Gl. Strand, hvor der er adgang til rindende vand og varm kaffe.

Mads Olesen fortæller videre, at ansatte, som arbejder mere end seks timer på en vagt, har lov til at holde pause.

- Alle pauser, der holdes af medarbejderne i denne medarbejdergruppe, er betalte pauser, hvor medarbejderne oppeholder betaling for pausetiden - modsat normen i det private erhvervsliv.

Mads Olesen er af den opfattelse, at HK Hovedstaden bør bruge tiden på at nå til enighed om en overenskomst frem for at køre hetz i pressen. - Det bør være en diskussion mellem professionelle organisationer, siger Mads Olesen til Ekstra Bladet. Foto: Henning Hjorth

Om den manglende uniformering siger Mads Olesen:

- Vi udstyrer vores medarbejdere med uniformer, som både inkluderer store vinterjakker og fuldstændigt regntøj. Jeg kan slet ikke genkende det billede, som tegnes. Selvfølgelig er der forskel på sommer og vinter. Starter man i jobbet om sommeren, får man selvfølgelig ikke en polarjakke udleveret ved start, men vil få udleveret vinteruniform, såfremt man fortsætter med at arbejde hos os henover vinteren.

'Jeg måtte møde syg på job'

Den italienske studerende Mariachiara Faraon arbejdede halvandet år for Strömma, før hun fik nok og sagde op. Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun til at begynde med var voldsomt begejstret for i det hele taget at have fået job.

Hun ringede hjem til sine forældre i Italien og fortalte stolt om sin succes.

Hurtigt blev begejstringen dog erstattet af frustrationer.

- Efter de første par måneder begyndte jeg at kunne se det, siger Mariachiara Faraon til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun arbejdede mindst 10 timer om ugen ved siden af sine studier på Københavns Universitet. Hendes løn var 120 kroner i timen. Der var et krav fra SU-styrelsens side om, at hun skulle arbejde så meget for at have ret til at få uddannelsesstøtte.

Mariachiara Faraon. Foto: Henning Hjorth

Mariachiara stod oftest ved Københavns Havn og ved Hovedbanegården, hvor hun solgte billetter til sightseeingbusser og til Tivoli.

- Vi fik ingen regnfrakke og havde ikke mulighed for at søge ly fra regnen. Om vinteren blev jeg syg med influenza. Jeg fik ingen sygepenge. Det satte mig i et ekstra dilemma, fordi jeg blev nødt til at møde syg på arbejde for ikke at miste retten til SU. Det tog mig flere måneder at komme mig efter min sygdom, siger Mariachiara Faraon til Ekstra Bladet.

Udsat for vold og sexchikane

- Skulle man på toilettet, blev man nødt til at spørge tilfældige steder, siger Mariachiara Faraon, som fortæller, at ledelsen i Strömma ikke har sagt noget til hende om, at der er aftaler med flere hotelkæder om, at de ansatte må bruger deres toiletter.

Mariachiara Faraon fortæller også om, at hun har oplevet turister, som har udsat hende og hendes kolleger for både vold og sexchikane, uden at sagerne dog er blevet meldt til politiet.

- Selv blev jeg på et tidspunkt slået, mens min kollega blev taget på sin bagdel. Min supervisor reagerede ved at sige 'hvad vil du have, jeg skal gøre ved det', siger Mariachiara Faraon til Ekstra Bladet.

Mariachiara Faraon ville egentlig gerne være stoppet noget tidligere fra sin stilling. Men hun har følt sig nødsaget til at finde sig et nyt job først, da hun ellers ville miste retten til SU. Det er lykkedes hende for nylig, fortæller hun til Ekstra Bladet.