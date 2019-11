H&M lagt for had: Nu fjerner de logo

Designer Giambattista Valli kunne sammen med H&M lancere en ny tøjkollektion.

Tøjet fik hurtigt ben at gå på, hvorfor man må sige, at det har været en succes. Designeren havde valgt at pryde designet med sine initialer 'GBV'. På noget af tøjet stod der også 'I love GBV'.

Den forkortelse har dog ifølge flere kvinderettighedsgrupper uheldige konnotationer, da 'GBV' også står for 'Gender Based Violence', skriver TV 2 Norge.

Trækker tøjet tilbage

Vreden over logoet har fået H&M til at trække tøjet tilbage. I en mail til TV 2 Norge undskylder H&M for brugen af logoet.

- GBV er en forkortelse for designer Giambattista Valli, og vi er kede af, at det har skabt nogle forkerte associationer. Vi fordømmer alle former for vold og understreger, at vi handler, skriver Kristin Fjeld, der er pressekontakt i Norge.

- H&M er et værdibaseret selskab, og vi arbejder hver eneste dag for inklusion og ligestilling. Baseret på det har vi valgt at tilbagetrække produkter, hvor GBV-logoet er på, fra vores forretninger og onlinebutik, skriver Fjeld.