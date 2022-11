Høj dødelighed: Rekordmange danskere ramt af blodforgiftning

Rekordmange danskere blev ramt af en særlig form for blodforgiftning med en høj dødelighed i 2021, det oplyser Statens Serum Institut

En overvågningsrapport over blodforgiftninger i Danmark lavet af Statens Serum Institut afslører en skræmmende stigning.

Det viser sig nemlig, at der i 2021 har været en rekordhøj stigning i antallet af danskere, som er blevet ramt af blodforgiftning forårsaget af bakterien Staphylococcus aureus, også kaldet gule stafolykokker.

Det skriver Statens Serum Institut på Twitter.

I 2021 har der været 2512 tilfælde af den sjældne blodforgiftning, mens der var 2342 tilfælde i 2020. Det svarer til en stigning på syv procent, hvilket er rekordhøjt. I perioden mellem 2012 og 2021 har stigningen nemlig gennemsnitligt ligget på omkring fire procent.

Kan dø inden for 30 dage

Den særlige blodforgiftning kan have en høj dødelighed, oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at 20 procent af de smittede dør inden for 30 dage efter infektion, og hvis patienten er over 80 år, er dødeligheden helt oppe på 40 procent.

Det skyldes, at vi generelt bliver ældre, udtaler sektionsleder Anders Rhod Larsen, en af forfatterne bag rapporten, i pressemeddelelsen.

- Vi ser denne stigning som en følge af, at befolkningen generelt bliver ældre. Når dødeligheden ikke ændres, stiger antallet af døde, og der er oftest tale om patienter med mange underliggende sygdomme.

Ifølge undersøgelsen har en tredjedel af de ramte patienter diabetes, mens en femtedel af patienterne har en form for kræft.