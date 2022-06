Høj trussel om hackerangreb mod danske sygehuse

Sygehusene er ikke godt nok beskyttet mod hackerangreb. Sådan lyder det fra Danske Regioner, skriver Jyllands-Posten.

Regionerne mener derfor, at der er behov for at bruge 300 millioner kroner frem imod 2025 på at opruste it-sikkerhed på sygehusene for at undgå hackerangreb.

- Vi oplever et stigende trusselsniveau, og det er da ikke blevet mindre efter Ruslands invasion af Ukraine, så det er nødvendigt at øge sikkerheden, siger Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, til Jyllands-Posten.

Det krav har de med til økonomiforhandlingerne med regeringen, som er i gang i øjeblikket.

Anders Kühnau tilføjer, at det danske sygehusvæsen ikke har oplevet hackerangreb, som har varet i længere tid, men at det har man i udlandet.

Også i Grønland har man prøvet, hvilke konsekvenser et hackerangreb kan få.

I maj var det grønlandske sygehusvæsen lagt ned i flere uger, hvor de ansatte blandt andet ikke kunne åbne patientjournaler.

Anders Kühnau understreger også over for Jyllands-Posten, at et alvorligt hackerangreb på sundhedsvæsenet i Danmark vil få konsekvenser for patienterne.

Konkret ønsker regionerne, at der skal afsættes 75 millioner til området næste år, 100 millioner i 2024 og 125 millioner i 2025.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, ser ifølge Jyllands-Posten også et behov for at øge sikkerheden.

Hun peger både på, at sundhedsvæsenet håndterer mange personlige oplysninger, og at det at systemerne virker, er afgørende i hverdagen.

Camilla Rathcke tilføjer, at hun heller ikke er i tvivl om, at der er en reel risiko for hacking.

Sundhedsministeriet peger i et skriftligt svar til Jyllands-Posten på, at det er regionerne, som skal sikre et passende og tidssvarende sikkerhedsniveau.