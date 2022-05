Høje benzinpriserne: 'Ingen vej udenom'

Benzinpriserne bliver endnu dyrere. Statsministeren afviser at sænke afgiften

Brændstofprisernes himmelflugt har gjort det historisk dyrt at være bilist.

Nu kan danske bilister forvente flere prisstigninger på grund af sjette EU-sanktionspakke, der vil forbyde to tredjedele af olieimporten fra Rusland.

- Det er nogle meget heftige prisstigninger, vi ser på blandt andet benzin, og vi kan se det, når vi står på tankstationen, siger statsmininster, Mette Frederiksen, på et kort pressemøde i Bruxelles mandag.

- Der er ingen vej uden om at hjælpe Ukraine med våben og at sanktionere Rusland hårdt. Det kommer med en pris, direkte for vores egen økonomi. Der er ingen vej udenom, tilføjer hun.

Sjette stramning af sanktionerne mod Rusland trådte i kraft tirsdag. Det sker på baggrund af invasionen af Ukraine.

René Fredensborg har tidligere været på gaden for at høre, om danskerne mener, der burde være en benzincheck grundet de stigende priser.

Afviser skattelettelser

Næsten 100.000 mennesker har skrevet under på et lovforslag om at fjerne afgifter på benzin og diesel, der ifølge skatteministeren udgør 40-50% af prisen.

Den tyske regering har besluttet at sænke benzin-afgifterne med 2,60 kroner fra 1. juni, ligesom flere danske partier ønsker at gøre det.

Men det kan ikke komme på tale ifølge statsministeren.

- Det, der er så svært ved inflation, er, at jo mere aktivitet, vi skaber i økonomien, jo større er risikoen for, at inflationen bliver større.

I dag koster en liter benzin 18.69 kroner hos tank-stationen Shell. På samme tid sidste år kostede den 12.59 kroner.

Det er dog ikke sikkert, stigningen stopper her. Yderligere sanktioner kan være på vej.

- Så længe der ikke er en afslutning på krigen, er vi heller ikke færdige med vores sanktioner, siger Mette F.

Priskaos: Smidt væk fra tankstation