Høje energipriser får svømmehaller til at sænke temperaturen

Stigende energipriser presser landets svømmehaller til at hæve billetpriserne eller sænke vandtemperaturen

Stigende priser på el, vand og varme gør ondt hos landets svømmehaller.

Det har ført til, at flere af dem har valgt at hæve billetpriserne eller sænket temperaturen i bassinerne.

Det oplyser brancheorganisationen Danske Svømmebade på sin hjemmeside.

Eksempelvis har Tarm Idrætscenter og Ringkøbing Svømmehal hævet billettaksterne, mens man andre steder har sænket vandtemperaturen.

Det kan spare penge, men det kan også afholde nogle fra at benytte dem, lyder det fra bestyrelsesmedlem Klaus Rask Petersen, Danske Svømmebade.

- Der kan være mange penge at spare ved at sænke vandtemperaturen. Hvor meget afhænger af det enkelte anlæg, og derfor kan man ikke sætte nogle generelle tal på besparelsen.

- Men det giver god mening, når energipriserne stiger. Man skal blot have for øje, at det kan forringe oplevelsen for visse gæster, siger han til Danske Svømmebades hjemmeside.

Hillerød Svømmehal er et af de steder, hvor man har valgt at sænke temperaturen fra 29 til 28 grader i vandet.

Det er ikke alle, der er lige begejstret over sparetiltaget.

- De mindre børn fryser, fordi de ikke har så meget sul på kroppen. De bliver hurtigt koldere. Man har nået grænsen ved at gøre det her. Man kan ikke skrue længere ned, siger formanden for Hillerød Svømmeklub, June Scott, til TV 2 Lorry.

Liselotte Jakobsen er til daglig souschef i Køge Svømmeland og næstformand for Danske Svømmebades bestyrelse.

Hun mener, at lavere vandtemperaturer eller højere billetpriser er at foretrække, hvis alternativet er en lukning.

- Reducerede vandtemperaturer er en klar serviceforringelse, men det er i mine øjne en bedre løsning end at lukke. Hvis det sidenhen viser sig, at det stadig ikke kan rende rundt, er der selvfølgelig ikke noget at gøre, siger Liselotte Jakobsen til Danske Svømmebades hjemmeside.

Hun opfordrer til, at kommuner med flere svømmeanlæg samler aktiviteterne.

- På den måde sparer man på energi og fastholder et vist aktivitetsniveau. Det er langt fra optimalt, men svære tider afføder som bekendt vanskelige valg, siger Liselotte Jakobsen.

De stigende energipriser påvirker også fødevarepriserne - her får du et overblik over, hvordan prisstigningerne ser ud i flere af de danske supermarkeder: