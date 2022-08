Høje energipriser truer

Flere sportsanlæg har set sig nødsaget til at skrue ned for varmen på grund af højere energipriser.

Budgetterne er pressede, så en varmeregning, der bliver ved med at stige, kan få betydning for de idrætsanlæg, som er selvejende.

Det siger formand for HI, som er fag- og brancheorganisation for idrætsfaciliteter i Danmark, Henrik Høy-Caspersen.

- Det udhuler anlæggenes økonomi. Varmeregningen er jo en stor del af deres drift, fordi det er nogle store huse, siger han.

Han påpeger, at de stigende energipriser kommer oven på coronakrisen, som også har presset idræts- og svømmehaller i Danmark.

- Vi er simpelthen bekymret for deres overlevelse, siger Henrik Høy-Caspersen.

Der er behov for, at der bliver tilført penge ude fra. De fleste anlæg lever af kommunale tilskud, som er fastsat, da forventningerne til udgifter var anderledes, mener påpeger Henrik Høy-Caspersen.

Allerede i maj meldte brancheorganisationen Danske Svømmebade om, at flere af deres medlemmer havde skruet temperaturen i deres bassiner ned eller hævet billetprisen på grund af de høje energipriser.

Reduceret serviceniveau

HI har lavet en mindre rundspørge blandt sine medlemmer. Her har samlet 91 anlæg - både kommunale og selvejende - svaret.

Af de 91 svarer ni anlæg, at de er bekymret for, at de bliver nødt til at lukke på grund af de stigende energipriser.

30 respondenter mener, at de bliver nødt til at reducere serviceniveauet på grund af stigende energipriser. Det kan eksempelvis være med kortere åbningstider.

Ifølge Henrik Høy-Caspersen vil de høje energipriser i første omgang primært få betydning for de selvejende.

Men flere af respondenterne forventer besparelser, når kommunerne igen skal lægge budget for de kommunale anlæg.

- På sigt kan folk ikke samles. De sociale samlingssteder, som en idrætshal er, bliver måske reduceret, og muligheden for at dyrke idræt bliver også reduceret. Så det kan vi godt være bekymret for, siger Henrik Høy-Caspersen.

Sidste år begyndte energipriserne at stige. Men der er kommet endnu mere fokus på udfordringen med krigen i Ukraine.