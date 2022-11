Høje energipriser tvinger kirker til at aflyse gudstjenester

Det er en nødvendighed, at kirker må aflyse gudstjenester for at holde varmeregningen nede

Ingen går fri af de stigende energipriser - heller ikke de højere magter.

Det er nemlig dyrt at varme de gamle middelalderkirker op, og derfor er flere kirker i Midt- og Vestjylland nødsaget til at aflyse flere gudstjenester, skriver TV Midtvest.

- Det er meget usædvanligt, men vi står også i en usædvanlig situation. Flere steder har man brugt det budget, der var at gøre godt med, fortæller Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift, til TV Midtvest.

Vi nærmer os jul, som er en højtid for kirkerne, der har indlagt mange gudstjenester i de kommende måneder. Men flere kirker, der hører under Viborg Stift, har fået lov til at holde færre gudstjenester frem til påske for at holde varmeregningen nede.

Når danskere over en bred kam er nødsaget til at spare på energien, gælder det også kirkerne. Ifølge Henrik Stubkjær må vi løfte i flok i krisetider, men han er dog bekymret for, at de færre gudstjenester 'aflærer' folk at komme i kirken.

