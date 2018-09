Høje kvinder på stilethæle: Lave mænd er de mest maskuline

En torsdag i august møder Ekstra Bladet fem kvinder, som alle er udstyret med en krop, der er noget højere en gennemsnittet. Og det bliver bemærket med det samme:

- Hold da kæft nogle stænger, hva'? Det er godt, der er højt til loftet, lyder det fra en forbipasserende mand i Skuespilhuset i København.

Gitte Nøhr Alving svarer hurtigt og kækt tilbage:

- Vil du have en autograf?

Hun tager kommentaren med et smil. Men det gjorde hun ikke, da hun var yngre

I sit 50-årige liv har hun måtte høre på sidebemærkninger om sin højde, og de har ikke altid været positive.

For Gitte rager op i landskabet. Med sine 197 centimeter i stiletter er det svært ikke at få øje på hende.

I mange år lod hun være med at tage højhælede sko på, fordi hun var bange for at vække opsigt. Men det er slut nu. Hun vil ikke finde sig i at gemme sig væk længere.

Derfor oprettede hun Facebook-gruppen 'Høje Kvinder på Hæl'.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Gruppe med vokseværk

En gruppe, som skal hjælpe kvinder til at være stolte af deres højde og opmuntre dem til at hoppe i stiletten og ud i verden. For nylig var Gitte Nøhr Alving i Go' morgen Danmark, hvor hun fortalte om Facebook-gruppen, og derefter er det kun gået fremad for projektet.

- Det blev meget hurtigt tydeligt for mig. Jeg er ikke alene, der er masser af tårnhøje kvinder ligesom mig selv. Der havde brug for nogen at spejle sig i. Vi har skabt et helle. Et frirum hvor man kan være, præcis som man er, siger Gitte.

Hun fortæller, at gruppen er vokset fra 300 til over 1000 kvinder efter hendes tv-optræden.

Ekstra Bladet har mødt fem af dem til en snak om livet over den gennemsnitlige øjenhøjde.

Snakken falder hurtigt på parforhold, for det er især der, kvinderne vækker opsigt. Alle har de en mand, der er lavere end dem selv, og det går ikke ubemærket hen. Slet ikke når de bevæger sig uden for deres privatsfære.

Små mænd er mere maskuline

- Det kræver sin mand at tage os i hånden, og følges med os på gaden. Min mand er 1,75 høj og folk glor på os, som var vi et eller andet kendis-par, når vi kommer gående på gaden. Men jeg tager det positivt, og bliver stolt. Hold da op, hvor er det bare et mandfolk, jeg er sammen med, tænker jeg, siger 50-årige Gitte, og Charlotte stemmer i:

- Jeg har altid været sammen med mænd, der var lavere end mig selv. Nu er jeg også 1,90, så hvis jeg kun skulle vælge mellem mænd, der var højere end mig, ville det indsnævre feltet en del, siger 51-årige Charlotte Øjvind Nielsen, som til dagligt danner par med en mand på 1,84 centimeter. '

Så høje er danskerne: Gennemsnitshøjde for en kvinde i Danmark er 167,2 centimeter og mænd er i gennemsnit 181, 4 centimeter høje.



De sidste 100 år, er kvinderne i Danmark blevet 10,1 centimeter højere og mændene 11,8 centimeter højere.



Verdens hidtil højeste kvinde, Yao Defen målte 2 meter og 33 centimeter. Hun var fra Kina og døde i 2012.

Højden er ligemeget

Selvom næsten alle fem kvinder har fundet kærligheden med mænd, der ser op til dem, er det ifølge dem ikke alle mænd, som kan rumme en så markant højdeforskel.

- Jeg er altid helt åben med, hvor høj jeg er. Dengang jeg havde en tinder-profil, stod det direkte, og nedenunder havde jeg skrevet, 'Jeg giver en is, hvis du er højere end mig', siger 22-årige Katrine Meisner Trane, som selv er 1,89 høj og fortsætter:

- Det er altid ubehageligt, at blive bedømt på, hvordan man ser ud, siger 51-årige Charlotte på 1,90 og fortsætter:

- Jeg har heldigvis fundet mig en mand, som får mig til at føle mig utroligt værdsat og smuk. Han er ligeglad med, at han er mindre, og så skænker jeg det heller ikke en tanke selv.

Kvinderne er enige, mænd der kan håndtere en kvinde, der er højere end dem selv, er de mest maskuline overhovedet.

Kom frit frem

Kvinderne har en mission. De vil have alle høje kvinder til at være stolte af dem de er. Ingen skal gå og gemme sig og føle, at de er forkerte:

- Hvis der skulle sidde nogen kvinder derude, der skammer sig over sin højde, skal de komme frem! Det handler om at lære sine børn, at alle mennesker er okay. Lige meget hvilken størrelse de kommer i, siger Gitte Nøhr Alving og fortsætter:

- Det er vigtig, at vi ændrer på nogle af de fastlagte normer, vi har i samfundet. Der er så mange idealer og roller. Vi burde fokusere mere på, hvor fedt det er, at vi er forskellige, i stedet for at prøve at gøre alle ens.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Facebookgruppen 'Høje kvinder på Hæl' har 1012 medlemmer. For at blive optaget i den lukkede gruppe, skal man være kvinde og over 180 centimeter høj. Foto: Ole Steen

Trætte af kommentarer

'Giraf', 'Stankelben' og 'Rundetårn'. Nogle af kvinderne er blevet kaldt lidt af hvert, og går de på gaden, er der turister, som stopper dem og spørg om at få et billede med dem. Opmærksomheden er stor. Både negativt og positivt. Heldigvis er der mest af det sidste, fortæller de.

Men til spørgsmålet 'Ville du ønske, at du var lavere?' bliver der tygget lidt længere på svaret.

- Ikke mere, svarer 28-årige Julie Tønnes Jørgensen, som selv tæller 1.96 i stiletter, og de andre nikker.

- Da jeg var yngre, drømte jeg mig tit meget lavere, men i dag er jeg stolt af min højde. Jeg er som jeg er, og det er sådan jeg skal være, siger 38-årige Anita Bartels Christiansen.

- Det kommer med alderen. Jeg har fået en helt andet ro ved at blive ældre. Jeg er jo så meget mere end bare min højde og det ved jeg nu. Og så er vi jo hamrende flotte, når vi retter os ud og er stolte af dem vi er, siger 51-årige Gitte, som har lange slanke ben og måler 1.87 på flad fod.

Men en ting ville gøre livet meget nemmere for kvinderne.

- Hvis folk holdt op med at pointere, at vi er anderledes, ville det være fantastisk. Jeg pointerer jo heller ikke, hvis folk er overvægtige eller har en kroget næse. Det er som om, at bare fordi man er høj, så er det okay - og det er det bare ikke, siger Julie.