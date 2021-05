Høje smittetal og få indlagte: På ét punkt har epidemien ændret sig drastisk

1012 smittede det seneste døgn gav torsdag det højeste smittetal siden 14. januar.

Men antallet af indlagte er til gengæld det laveste siden 1. november 2020. Epidemien har altså ændret drastisk karakter i Danmark den seneste tid.

Det skyldes især, at store dele af de ældre og sårbare befolkningsgrupper er vaccineret, lyder hovedforklaringen fra en ekspert.

Vaccinationerne af de ældre har en markant effekt på antallet af indlagte. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dermed er det også en ny aldersgruppe, som fremover vil stå for de fleste indlæggelser og coronarelaterede dødsfald, fortæller Lars Østergaard, overlæge på Skejby Universitetshospital og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet:

- Det er nogle andre patienter, vi ser nu. Vi ser ikke ret mange af dem, der allerede er vaccineret, fordi de jo simpelthen ikke har risiko for at få alvorlige forløb. Det, vi ser nu, er midaldrende mænd og kvinder, der har andre kroniske sygdomme som eksempelvis sukkersyge eller overvægt. De præger billedet i øjeblikket, siger Lars Østergaard.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, som Politiken er kommet i besiddelse af, er antallet af ældre borgere over 70 år kraftigt reduceret.

Faktisk er der i skrivende stund stort set lige så mange indlagte i alle aldersklasser fra 40 år og op efter, viser tallene.

De høje smittetal

Lars Østergaard mener, at man skal være opmærksom på, at de begyndende stigende smittetal vil betyde flere indlæggelser.

- Der går noget tid fra, at man får konstateret virussen til, at man bliver så syg, at man skal på hospitalet. Derfor ser vi først en stigning i antallet af indlagte på hospitalerne om en til to uger.

- Forventer du, at der kommer en stigning af antallet af indlagte den kommende tid?

- Hvis den her stigning i smittetallene fortsætter, og det gør der jo nok, når vi åbner mere op for samfundet, så forventer jeg også, at der kommer flere på hospitalet om nogle uger.

Afslutningsvist peger Lars Østergaard på, at antallet af nye smittede kan få en indflydelse på epidemikontrollen, hvis tallet bliver for højt.