Højere oliepris kan koste familier 1000 kroner ekstra årligt

Danske familier kan blive ramt på pengepungen, efter at to olieanlæg i Saudi-Arabien i weekenden blev udsat for et droneangreb.

Siden angrebet er olieprisen steget med omkring ti procent. Det betyder blandt andet dyrere benzin og derved en ekstra regning for de familier, der har en benzindrevet bil.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, vil en stigning på ti procent i olieprisen kunne koste en dansk familie med børn omkring 1000 kroner ekstra om året.

Det baserer han på forbrugerundersøgelser fra Danmarks Statistik, der viser, at en børnefamilie bruger cirka 10.000 kroner årligt på benzin og diesel. Derudover kommer udgifter til at varme boligen op.

- Det betyder, at en stigning i olieprisen på i omegnen af ti procent umiddelbart koster en dansk familie tusind kroner om året, siger Tore Stramer.

Set i et større perspektiv vil en højere oliepris også gøre ondt på den samlede danske økonomi.

Ud over at mange danske familier vil blive ramt, vil flere virksomheder - især inden for fremstillingssektoren - være negativt påvirket.

Også den danske eksport kan svækkes. Det skyldes, at store handelspartnere som eksempelvis Tyskland og Sverige vil være tynget af en højere oliepris på grund af deres energitunge fremstillingssektorer.

- Samlet kan det hive vækst ud af dansk økonomi på i omegnen af fem milliarder kroner over en tre-fireårig periode. Det svarer til et jobtab på 5000 personer.

- Men det kræver, at den stigning, der har været i olieprisen, bliver varig og bider sig fast over en længere periode. Og det ved vi endnu ikke, om den gør, siger Tore Stramer.

Endnu har Saudi-Arabien ikke tilkendegivet, hvem der mistænkes for at stå bag lørdagens angreb mod de to olieanlæg.

Angrebet har i øjeblikket ødelagt halvdelen af landets olieproduktion.

Den kraftige stigning i olieprisen, som angrebet har ført med sig, skyldes, at Saudi-Arabien er en af de absolut største producenter af olie i verden.

Landet producerer alene omkring fem procent af den samlede olie i verden.

- Når der sker sådan et angreb, der sætter den saudiarabiske olieproduktion ud af spil, så er det klart, at det giver anledning til usikkerhed i markedet og til stigende oliepriser, siger Tore Stramer.

