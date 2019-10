Højeste antal briter i ti år flytter til andre EU-lande

Antallet af briter, der flytter til andre EU-lande, er det højeste i ti år.

Det viser en analyse beskrevet af den britiske avis The Guardian.

Siden folkeafstemningen om briternes udtræden af EU er tallet steget.

Analysen viser, at 84.000 mennesker ventes at forlade Storbritannien til fordel for andre EU-lande i år.

Til sammenligning var tallet 59.000 i 2008.

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem britiske Oxford University og fire universiteter i Berlin.

Derfor er der også især set på udviklingen i flytninger fra Storbritannien til Tyskland.

Her er tendensen den samme, og i alt 11.500 flyttede fra Storbritannien til Tyskland i 2018, mens det var 8500 i 2008.

Daniel Tetlow, en af forskerne bag studiet, fortæller, at de også har foretaget interviewundersøgelser med folk, der har forladt Storbritannien for at forklare udviklingen.

Den har baggrund i ændringer i selve deres forhold til britiske identitet.

- En af de mest opsigtsvækkende ting er en form for ny britisk-europæisk identitet, som mange refererer til, siger Tetlow til The Guardian.

- Og det er ikke kun den privilegerede storbymiddelklasse. Jeg har mødt stolte britiske mekanikere, tidligere soldater, ambulanceførere, britiske lærere og arbejdsløse, og på grund af brexit føler de nærmest alle sammen en ny motivation i forhold til at være aktive europæere.

Analysen er baseret på statistik fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) og regeringer i de undersøgte lande.

De kvalitative undersøgelser rettede sig mod briter, som havde forladt landet imellem 2008 og 2019.

Heraf sagde 30 procent, at brexit havde haft en direkte indflydelse på deres mentale helbred.

Den fastsatte tidsfrist for brexit er 31. oktober. Endnu er der ikke truffet beslutninger om en udsættelse, men EU arbejder på et svar.