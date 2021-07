Højeste smittetal i tre uger

Antallet af nye bekræftede coronatilfælde er torsdag det højeste i tre uger.

Yderligere 475 er registreret smittet, viser torsdagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal siden 10. juni, hvor der også blev registreret 475 tilfælde.

Antallet af prøver, der er kommet svar på, er dog også højere end de seneste par dage. 82.988 prøver indgår i smittetallet.

Kigges der på, hvor stor en andel af prøverne der er positive - også kendt som positivprocenten - er den dog også steget.

Torsdag er 0,57 procent af prøverne positive. Det er den højeste andel siden 7. juni, hvor den var på 0,71 procent.

Der er også kommet svar på 227.138 lyntest, hvor man podes i næsen. Svar herfra indgår dog ikke i smittetallet på grund af usikkerhed.

Ifølge mangeårig anæstesilæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen skyldes smittespredningen både, at flere begynder at tage lettere på smittespredningen, og at den særlige Delta-variant af coronavirus er kommet til landet.

- Det er en voldsom stigning. Det man kan sige, er at alle de her store begivenheder og særligt fodboldkampene begynder at vise sig i smittespredningen. Det handler selvfølgelig ikke kun om kampene i Parken, men om de begivenheder, der har fundet sted rundt om i landet.

- Men det gælder om at så få som muligt bliver smittede, da der blandt andet er mange som stadig lider af senfølger efter at have været smittet med corona, siger han.

Og antallet af smittede vil fortsætte med at stige, mener han. Dog vil det øgede antal smittede ikke have stor effekt på den gradvise genåbning af samfundet, da mange nu er vaccinerede.

Der er sket otte nye indlæggelser af smittede. Det samlede antal indlagte falder dog med 3 til 52 smittede.

Det skyldes, at der også er sket udskrivelser. Samtidig er endnu en smittet afgået ved døden.

Det vides dog ikke, om vedkommende var indlagt på hospitalet. I alt er 2535 smittede døde i Danmark under epidemien.

Arbejdet med at vaccinere den danske befolkning for at undgå alvorlig sygdom og dødsfald fortsætter med at skride frem.

Yderligere 32.642 personer har fået første stik med en vaccine, mens endnu 38.504 kan kalde sig færdigvaccinerede.

Den vacciner, der bruges flest af i Danmark - fra Pfizer/BioNTech - kræver to stik, før man er færdigvaccineret.

57,2 procent af befolkningen har fået mindst et vaccinestik, mens 33,6 procent - eller hver tredje - er færdigvaccineret.