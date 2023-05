Højesteret frifinder chefredaktør i havfrue-strid

Højesteret har netop afsagt dom i en opsigtsvækkende sag.

En tegning af skulpturen Den Lille Havfrue med et zombielignende ansigt og et billede af hende iført mundbind var omdrejningspunktet i sagen, hvor skulptør Edvard Eriksens arvinger stod over for Berlingske og avisens ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen.

Sidstnævnte blev i Østre Landsret i fjor dømt til at betale 300.000 kroner til arvingerne for at have krænket ophavsretten.

Men nu har Højesteret omgjort dommen og frifundet chefredaktøren, skriver Berlingske. Højesteret har således afgjort, at Berlingske på trods af arvingernes ophavsret var i sin gode ret til at bringe illustrationerne.

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen. Foto: Ritzau Scanpix/NIels Ahlmann Olesen

Arvingerne mente, at Berlingske uberettiget havde forbrudt sig mod deres ophavsret ved at bruge illustrationerne uden tilladelse. Krænkelsen lå ifølge dem i, at avisen satte skulpturen i forbindelse med ondskab og forskellige politiske partier.

På den anden siden mente Berlingske og chefredaktør Tom Jensen, at pressefriheden var på spil i sagen. De argumenterede for, at havfruen var brugt som et nationalt symbol i en ren redaktionel kontekst.

Advarsel: Den Lille Havfrue er Danmarks potentielt dyreste turistfælde, måske også for dig. Derfor tog vores kulturkommentator og erhvervspraktikanten Otto til Langelinje for at advare folk fra alle lande. Det kan blive en bekostelig affære at krænke det nationale ikon. Berlingske blev idømt en bøde på 358.280 kroner for at have tegnet en karikatur og fotograferet national-ikonet med mundbind på.

