Højesteret godkender kontroversiel abortlov

Den amerikanske Højesteret har ifølge Reuters netop besluttet at godkende en kontroversiel abortlov fra delstaten Indiana.

Loven pålægger abortklinikker at behandle aborterede fostre på samme måde, som man behandler menneskelige rester. Det vil sige, at de enten skal begraves eller kremeres.

Afgørelsen er et nederlag for den amerikanske abortudbyder Planned Parenthood, som i første omgang havde anfægtet loven.

'Legitim interesse'

I sin afgørelse lagde Højesteret vægt på, at retten tidligere har sagt, at delstater har en legitim interesse i bortskaffelsen af resterne af et foster.

Desuden noterede man sig også, at Planned Parenthood ikke havde hævdet, at loven forhindrede kvinders ret til en abort.

Forbød forbud

Abortudbyderen fik dog lidt oprejsning, da Højesteretten samtidig nægtede delstaten at genindføre et forbud mod aborter, som bliver foretaget på baggrund af fostrets handicap, køn eller race.

Begge love blev i sin tid indført af den amerikanske vicepræsident Mike Pence, som på daværende tidspunkt var guvernør i Indiana.