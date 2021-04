Højesteret underkender Skattestyrelsen: Godt nyt til danske boligejere

Der er endnu en gang dårligt nyt til Skattestyrelsen, mens danskerne kan glæde sig over, at der er stor rabat at hente på overdragelse af boliger i familien

En ny kendelse fra Højesteret sikrer, at danskere kan overdrage familieboliger med stor rabat.

I kendelsen bliver det slået fast, at Skattestyrelsen skal respektere offentlige vurderinger, til trods for at de er lave. Det skriver Finans.

Det betyder, at Skattestyrelsen bliver nødt til at respektere den plus/minus 15 procent-regel, der siger, at man kan overdrage en bolig til et familiemedlem til en pris, der er 15 procent højere eller lavere end den offentlige vurdering.

Og det er en stor lussing til Skattestyrelsen, der flere gange har nægtet at acceptere reglen. Det fastslår Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i revisionsselskabet BDO, over for Finans.

Kendelsen er godt nyt til alle danskere, der ønsker at overdrage en ejendom i familien. Christian Bækmark, indehaver af Privatrevision med speciale i forældrekøb og familieoverdragelser, er derfor lettet over dommen.

- Afgørelsen er særdeles kærkommen. Den er lige vand på møllen for folk, som ønsker at familieoverdrage inden for 15 procent af de nuværende og ofte meget lave vurderinger, siger Christian Bækmark til Finans.

Skattestyrelsen vil nu nærlæse dommen og vurdere betydningen og konsekvenserne af den, lyder det fra styrelsens underdirektør, Jesper Wang-Holm.

Lussing på lussing

Det er anden dag i træk, at Skattestyrelsen taber en stor sag.

Onsdag afviste en britisk domstol Skattestyrelsens søgsmål i sagen om udbyttesvindel, der drejer sig om flere milliarder kroner.

Det er blandt andet søgsmålet mod finansmanden Sanjay Shah, der altså ser ud til at være umuligt at gennemføre.

I tre år har Skattestyrelsen forsøgt at føre retssag mod flere end 100 sagsøgte i London. Styrelsen mener, de har været en del af den formodede svindel med udbytteskat for mindst 12,7 milliarder kroner.

Skattestyrelsen har anket dommen fra retten i London.