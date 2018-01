Højre hånd til 'dødens kalif': Frygtet terrorleder kan gemme sig i Danmark

Efter irakiske og kurdiske styrker i 2017 befriede hovedbyerne Mosul og Raqqa fra Islamisk Stat, er terror-organisationen tvunget tilbage i skyggerne.

Det har gjort arbejdet med at spore IS-krigere sværere for vestlige efterretningstjenester, der frygter, at flere kan have fundet vej til Europa. Nu fortæller en irakisk efterretningskilde og IS-ekspert til det engelske medie The Guardian, at en af Islamisk Stats øverste ledere kan befinde sig i Danmark.

Det drejer sig om en af de to mænd, der står for alt koordinering - de to der står tættest på Islamisk Stats ubestridte leder, den selvudråbte kalif Abu Bakr al-Baghdadi, fortæller Hisham al-Hashimi:

- Det er en kompleks organisation fyldt med tidligere efterretningsofficerer (fra det tidligere irakiske regime red.) De står for at rekruttere, bevæbne, transportere krigere og indsamle økonomiske bidrag. Ud af 35 afdelinger er 33 drevet af to mænd: Abdullah Youssef al-Khatouri og Abu Tiba Ghanem al-Jboori. Vi tror, at den ene befinder sig i Tyrkiet, mens den anden er i Skandinavien.

De to mænd skulle ifølge en irakiske kilde spille en central rolle i driften af Islamisk Stat og være lige under lederen, Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: AP

Det tages meget alvorligt

I december 2017 erklærede Pentagon, at Islamisk Skat havde mistet 97 procent af deres territorium i Irak og Syrien. Det har fået minimum 25 procent af de udenlandske IS-krigere til at vende hjem, vurderer Rob Wainwright, der er chef for det europæiske politi-agentur, Europol:

- Der er en fare for, at nogle af dem vil gå under jorden i andre lande på en måde, så vi taber dem ud af vores sigte, fortæller han til det amerikanske medie NBC News.

Derfor er det heller ikke umuligt, at en af de to terrorledere kunne befinde sig i et af de skandinaviske lande herunder Danmark, selv om de er irakere. De kan nemlig være kommet med flygtningestrømmen, forklarer Frank Jensen, der er tidligere operativ chef for PET og nuværende ekspert på TV2 News.:

- Det er før set, at terrorister kommer med flygtningestrømmen, men det er vanskeligt at sige, fordi situationen i Sydeuropa er så kaotisk. Men der er reelt to muligheder: Man kommer direkte til Skandinavien og siger, at man har mistet sine papirer, eller man kommer med flygtningestrømmen herop.

Han mener samtidig, at man tager sådan en efterretning meget alvorligt hos Politiets Efterretningstjeneste:

- Det bliver behandlet meget seriøst i alle lande, for selv om der måske gælder andre regler i de lande, hvor informationerne kommer fra, så har de ofte velorienterede efterretningstjenester. De har ingen interesse i at sige noget, de ikke mener, så man er allerede i gang med at forhøre sig internationalt, om der er nogen, der har fingeraftryk på den mand.

Den tidligere operative chef for PET vurderer, at man bør lede efter IS-lederen i Sverige. Foto: Polfoto/Joachim Adrian

PET følger udviklingen tæt

Frank Jensen forklarer, at de to mænd sandsynligvis er velkendt af efterretningstjenesterne i Europa, men det kan være svært at genkende dem, fordi de formentlig har ændret en del ved deres udseende. Samtidig tror den tidligere PET-chef, at det er mere sandsynligt, at terrorlederen gemmer sig i nabolandet Sverige:

- Det er muligt, at han er i Danmark, men der hvor vi har flest ekstremister, er i Sverige. De svenske terroreksperter siger også, at den største trussel mod Danmark kommer fra Sverige. Så hvis jeg skulle lede efter en IS-leder, ville jeg starte i der.

Hos PET har man ikke nogen kommentarer til den eftersøgte IS-leder, men man skriver i en mail til Ekstra Bladet, at efterretningstjenesten følger radikaliserede miljøer nøje.

- PET følger hele tiden udviklingen i trusselsbilledet i Danmark. Center for Terror Analyse (CTA) vurderer i sin seneste trusselsvurdering fra januar 2018, at terrortruslen mod Danmark kan udgå fra personer eller mindre grupper i Danmark eller vore nabolande. Der kan være tale om radikaliserede personer i lokale militante miljøer, om hjemvendte fremmedkrigere eller f.eks. radikaliserede asylansøgere.

Samtidig bekræfter de, at IS har sendt krigere til Europa, der har gemt sig i flygtningestrømmen:

- IS har anvendt flygtninge- og migrantstrømmen til at sende personer til Europa for at begå terror. CTA vurderer, at det pga. øgede sikkerhedstiltag, såsom den styrkede kontrol af EU’s grænser er gjort vanskeligere for IS at anvende flygtninge- og migrantstrømmen til at sende personer til Europa for at begå terror.