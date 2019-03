Højrenationalister afvist i Sverige: Holder møde i København

De svenske højrenationalister i partiet Alternativ för Sverige holdt i dag, lørdag, konference i København.

Partiet er ellers ikke videre velkomne hverken i Sverige eller Danmark.

Da partiet ikke kunne finde et konferencecenter i Sverige, der ville byde dem velkomne, rettede de søgelyset mod København, hvor de først bookede sig ind på Comwell Conference Center i Ørestaden. Comwell aflyste imidlertid konferencen i onsdags af frygt for moddemonstrationer mod det svenske parti.

Herefter flyttede Alternativ för Sverige konferencen, hvis emne er det svenske EU-valg i maj, til Park Inn ved Femøren Metrostation tæt ved Amager Strandpark.

Politiet var mødt talstærkt op foran hotel Park Inn ved Femøren Metrostation. Foto: Stine Tidsvilde

Masser af politi

Her mødte lørdag eftermiddag en gruppe antifascister op uden for hotellet og viste deres utilfredshed med mødets afholdelse.

'Ingen nazister i vores gader,' lød et af kampråbene fra de fremmødte aktivister.

Også politiet var mødt talstærkt op. Ved Alternativ för Sveriges tidligere arrangementer er det ofte endt i voldsomme sammenstød mellem højrenationalisterne og venstrefløjsaktivister.

Udover enkelte aktivister, der forsøgte at bryde politiets barrikade, løb eftermiddagen dog stille af sig uden hverken slagsmål eller anholdelser.

De fremmødte aktivister forsøgte blandt andet af danse limbo under politiets afspærringsstrimmel. Foto: Stine Tidsvilde

Kendte ikke gæster

Ifølge DR Nyheder vidste Park Inn ikke, hvem der havde booket sig ind til en konference. Først klokken 14 fandt hotellet ud af, at der var tale om Alternativ för Sverige.

I løbet af eftermiddagen tikkede der efterfølgende op mod 100 et-stjernede anmeldelser ind på Park Inns Trustpilot-side.

'Nazi-venligt hotel, nej tak,' lyder det blandt andet i en af de mange anmeldelser.

Alernativ för Sveriges formand, Gustav Kasselstrand, forstår ikke den store modstand, som partiet møder.

- Mange af tiltagene, som vi foreslår, er allerede regeringspolitik i Danmark, siger han til DR Nyheder med henvisning til det danske stop for kvoteflygtninge.

- Havde vi været et dansk parti, ville der ikke være noget kontroversielt. Vi ville være som Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige.

Aktivist: Vigtigt at vise modstand

Troels Fenger Palm mødte op uden for Park Inn på Amager lørdag for at vise sin utilfredshed med de svenske højrenationalisters konference. Foto: Stine Tidsvilde

Troels Fenger Palm var en af de antifascister, der brugte en del af sin lørdag eftermiddag på at vise sin utilfredshed med de svenske højrenationalister.

- Uden at kunne tale for andre, så er det for mig et spørgsmål om, at jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man kan se, at modstanden er der.Hvis du sidder og føler dig usikker i dit hjem, fordi der går nynazister rundt på gaden, så synes jeg, at det er vigtigt, at du også kan se, at der står en og tager dit parti og råber for din holdning, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi lever i et demokrati. Har de ikke lov til at holde møde derinde?

- Der er jo ikke nogen, der fysisk har forhindret dem i at holde møde. Der er ikke nogen, der har angrebet Park Inn, der er ikke nogen, der har lavet hærværk. Der er ikke begået vold. Men vi er her for at vise vores modstand mod mødet.

- Hvor meget er I parate til at gøre for at vise jeres modstand? Politiet ser ud til at tage det ret alvorligt.

- Vi er meget lidt parate til at bokse med politiet, for vi ved godt, at de er flere end os og har rigtige våben.

Politiet holdt de fremmødte antifascister i skak. Foto: Stine Tidsvilde

Nødt til at dukke op

- Så det bliver stille og roligt?

- Det kommer an på, hvem der er taget med fra Alternativ for Sverige. De har nogle problematiske allierede. Hvis Nordisk Modstandsbevægelse dukker op, så ved vi, at de er her for at slås.

- Politiet bruger en masse ressourcer for at holde øje med jer og dem, der er inde på hotellet. Er det god brug af vores skattekroner?

- Det kan jeg næsten garantere dig, at det ikke er. Men hvis argumentet er, at alle skal have ret til at sige, præcis hvad de vil på hvilken som helst venue, så er det en nødvendig udgift. Men lige nu er vi ude i at politiet har så mange overarbejdstimer, at de ikke kan afspadsere dem, og at de ikke kan få dem udbetalt. Det har de haft i nogle år.

- Men hvorfor så ikke bare blive hjemme? Så ville der ikke være nogen konflikt?

- Jo, men vi synes jo ikke, at de skal holde mødet her, så vi er nødt til at dukke op.