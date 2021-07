Højsæson for køer

Det er ikke kun smil, godt humør og glædeshyl fra forlystelserne, der pryder parken. Adskillige - hvis ikke alle - blandt de 15.000 daglige gæster nu i højsæsonen i Nordens største sommerland, Djurs Sommerland, er også godt og grundigt trætte af at skulle bruge flere timer af dagsudflugten på at vente, vente og vente.

- Det er et fantastisk sted med alt, hvad hjertet begærer, men vi er temmelig trætte af at skulle stå i kø i mindst en halv og flere steder op til en hel time eller endda længere tid ved forlystelserne, siger Mette Kristiansen fra Maribo på Lolland. Hun besøger Djurs Sommerland sammen med sine to børn, Jamilla på 12 og Julian på ni år.

Mette Kristiansen, sønnen Julian og datteren Jamilla, i hvid skjorte med ryggen til, blev som mange tusinde andre gæster i Djurs Sommerland udfordret på deres tålmodighed, da de besøgte den populære forlystelsespark onsdag i uge 29. Foto Ernst van Norde

Både tirsdag og onsdag i denne uge har besøgstallet rundet 15.000, og det vidner om, at Djurs Sommerland er tilbage på besøgsniveauet fra før coronaens livtag på Danmark og resten af verden.

- Vi er i disse uger på toppen af højsæsonen, og vi er godt klar over, at det skaber frustrationer over kødannelser hos nogle af vores gæster. Det beklager vi selvfølgelig, men vi kan så trøste med, at vi i 2022 åbner 20.000 ekstra kvadratmeter i et nyt Dinosaur-land, siger Michael B. Nielsen, der sammen med sin bror ejer og driver den populære forlystelsespark få kilometer fra Nimtofte på Djursland.

Spot on i forhold til 2019

Michael B. Nielsens bedste råd til kø-frustrerede gæster i højsæsonen er, at de skal undgå ugens midterste dage.

- Tirsdag, onsdag og torsdag er dagene med flest gæster i den her periode, så hvis folk lige så godt kan henlægge besøget til en af ugens øvrige dage, vil de med stor sandsynlighed undgå lige så lang ventetid. Men der er ingen garantier, for ind i mellem ændrer besøgstallet sig også, så der pludselig er flere end forventet på de øvrige dage, siger en af de to chefer for det næsten konstant voksende sommerhit.

Michael B. Nielsen, her fotograferet ved et besøg for to år siden, er godt klar over, at kødannelser er en del af oplevelsen i de travleste uger i hans og brorens forlystelsespark. Foto Ernst van Norde

Coronapandemien lagde dog en naturlig dæmper på vækst og vokseværk, da Djurs Sommerland i fjor fik skåret halvanden måned ud af indtægts-kalenderen, i og med at den første, store nedlukning betød, at de først kunne åbne 11. juni.

- I år har vi heldigvis kunnet holde åbent som normalt, og vi er præcis i dag (onsdag) på samme besøgstal som på den tilsvarende dato i 2019 med indtil nu 425.000 gæster i sæsonen, fortæller Michael B. Nielsen.

Mere forsigtige gæster

Trods et indtægtstab på cirka 30 millioner kroner i 2020 holdt Djurs Sommerland sig på den pæne side af nul i regnskabet.

- Besparelser og andre tiltag gjorde, at vi holdt skindet på næsen. Derfor er vi naturligvis det desto gladere for, at gæsterne i år er vendt tilbage i lige så stort tal som før coronapandemien, siger Djurs Sommerland-chefen for i alt 650 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er på arbejde sådan en hektisk dag i juli.

De 325 ansatte i vagtplanen servicerer primært danskere. En af konsekvenserne af coronapandemien er en forskydning i nationaliteterne blandt gæsterne.

- Vi har næsten kun danske gæster, og folk er tydeligt blevet bedre til at holde afstand og passe på sig selv og hinanden. Det er til at se, at coronapandemien har fået de fleste til at ændre adfærd mod at være mere forsigtige, siger Michael B. Nielsen.

