Højskole lukker efter stort coronaudbrud

Et stort udbrud af corona på Silkeborg Højskole har fredag ført til, at skolen lukker i foreløbig en uge.

14 elever og en ansat er konstateret smittet, og det har fået skolen til at drosle ned for al aktivitet, siger højskolens leder, Jacob Zakarias Eyermann, til mja.dk.

Skolen samarbejder tæt med Styrelsen for Patientsikkerhed og har sørget for, at de af højskoleeleverne, som har udenlandsk baggrund, bliver isoleret på højskolen.

I forvejen har Silkeborg Gymnasium, der med 1500 elever er landets største, også fredag sendt de studerende hjem, da der efter et udbrud i 3.g blev fundet yderligere smittede personer.