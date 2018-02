Hørdur har sklerose: Dagplejemor indberettede ham for at være fuld

31-årige Hørdur Eiriksson og hans kone, Kristine Poulsen, modtog for to uger siden et overraskende opkald.

Det var Ikast-Brande kommune, der ringede for at sige, at de havde modtaget en indberetning om, at der var mistanke om, at Hørdur havde hentet sin toårige søn i dagpleje - i beruset tilstand.

Virkede fuld i sin fremtoning

En gæstedagplejer i sønnens dagpleje, havde fået mistanke om, at Hørdur var fuld. Til Ekstra Bladet fortæller Hørdur Eiriksson, at dagplejemoren efterfølgende havde udtrykt sin bekymring over for en konsulent.

Hørdur havde virket fuld i sin fremtoning, men lugtede ikke af alkohol, lød beskeden.

Fik et kæmpe chok

Både Hørdur og hans kone, Kristine, var chokerede over at modtage sådan et opkald fra kommunen.

- Min kone fik et kæmpe chok. Det gjorde vi jo begge to. Det er der ikke noget at sige til. Men nu er jeg et eller andet sted bare glad for det. Eller glad er måske så meget sagt, men jeg synes, det er rart at mærke, at der bliver holdt øje med børnene i byen, fortæller Hørdur Eiriksson til Ekstra Bladet.

Får zig-zaggende gang

Han forklarer, at han på den pågældende onsdag, hvor han skulle hente sin søn, havde haft det dårligt. Han havde haft små-gener fra sklerosen, men ikke noget udpræget. Lige den dag var han bare både træt og kold efter en indkøbstur.

Han skulle op ad en trappe, der 'tog livet af ham', for at komme ind i dagplejen.

- Jeg blev svimmel. Så det har åbenbart medvirket til, at jeg virkede beruset i min måde at gå og stå på, siger Hørdur, og fortæller, at han kan få en zig-zaggende gang, når han har det på den måde.

Har ikke snakket med dagplejemoren

Hørdur Eiriksson og dagplejeren har ikke snakket sammen siden. Hun har haft hænderne fulde, de to gange han er stødt ind i hende i forbindelse med afhentning af sin søn, forklarer han.

- Jeg tænker, at jeg bare lader det passere. Hvis hun har brug for at snakke om det, kan vi jo gøre det. Hun har handlet korrekt, og jeg har ikke gjort noget galt. Der er ikke mere at komme efter, siger han.

Dagplejen har gjort det rigtige

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ikast-Brande Kommune og talt med dagtilbudschef Merete Villsen.

Hun fortæller, at hun ikke kan kommentere på den enkelte sag, men at dagplejen har fulgt alle de retningslinjer, man skal.

- Hvis man er bekymret for et barn, så kontakter man selvfølgelig sin konsulent i kommunen. Og det er også det, der er sket i det her tilfælde.

- Som udgangspunkt tager vi altid alle folk alvorligt. Det er, uanset om det er et barn, en forælder eller personalet. Så indgår vi jo i dialogen. Og forsøger i fællesskab at få det afdækket, siger Merete Villsen til Ekstra Bladet.

Har sendt fælles orientering ud

Ikast-Brande Kommune og den lille familie er i fællesskab blevet enige om at udsende en orientering til de institutioner, som sønnen har mulighed for at starte i efter dagpleje.

- Vi har gjort dem opmærksomme på, at hans far har sklerose, og derfor kan være usikker på benene nogen gange. Det er rigtig godt, og det er gjort i samråd med min kone og jeg, afslutter Hørdur til Ekstra Bladet.