Hørsholm Kommune lukker ned

Hørsholm Kommune er tvunget til at lukke ned, efter det testjusterede incidenstal er steget til over 250

Fredag er det testjusterede incidenstal i Hørsholm Kommune oversteget 250, og derfor bliver kommunen nu tvunget til at lukke ned.

Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Nedlukningen betyder, at grundskoler, sfo, klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lukkes. Desuden lukkes blandt andet butikker, restauranter, storcentre og det liberale erhverv.

- Hørsholms smitteudbrud overskygger desværre den glædelige nyhed om, at samfundet igen åbner. Vi står i en kritisk situation, hvor vi er tvunget til at lukke ned. Vi samarbejder med alle relevante myndigheder, og vi må komme igennem det her med samfundssind. Vi skal lade os teste og overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så kommer vi hurtigt tilbage på sporet igen, siger kommunens borgmester, Morten Slotved.

Det voldsomme smitteudbrud i kommunen sker, efter at ni drenge blev smittet efter at have været samlet for at se en Champions League-semifinale.

Siden har smitten bredt sig på kort tid til drengenes venner og familie. Kommunen oplyser, at smitten er størst blandt 15-20-årige.

Borgmesteren opfordrer nu alle i kommunen til at lade sig teste.

- Situationen kræver handling fra os alle sammen, så vi hurtigt kan åbne kommunen igen og komme tilbage på sporet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt lader sig teste nu, og gerne ved en PCR-test, da den er mere sikker end en hurtigtest, siger Morten Slotved.

Torsdag var det testjusterede incidenstal i kommunen 234, men det tal er nu over 250, og derfor træder den automatiske nedlukning i kraft.