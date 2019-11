Hørte brag: Kæmpe lysglimt forvandler nat til dag

Nat blev et kort øjeblik til dag, da en meteor mandag aften lyste den ellers mørklagte himmel op over St. Louis i den amerikanske stat Missouri. Det skriver CBS.

Hundredvis af indbyggere i St. Louis så meteoren passere over himlen lidt i ni om aftenen lokal tid. Mange af dem skulle også have hørt et højt brag i den forbindelse.

Adskillige observations-, overvågnings- og bilkameraer filmede øjeblikket, hvor meteoren passerede.

Observationer falder ifølge CBS sammen med meteorsværmen Tauridernes aktive periode, der toppede mandag. Tauridernes meteorer er kendt for at producere spektakulære ildkugler, når de entrerer Jordens atmosfære.

Astrofysiker: Usædvanlig kraftig meteor

Ifølge American Meteor Society kom de fleste observationer fra Missori, men også i staterne Indiana, Illinois, Kansas, Minnesota, Nevada, Nebraska, Oklahoma og Wisconsin har man modtaget meldinger.

Ud fra disse observationer antager man, at meteoren bevægede sig fra øst mod vest, og landede et sted i området omkring Wellsville, Missouri.

USAs National Weather Service kan dog ikke bekræfte, om meteoren har ramt jorden eller er brændt op i atmosfæren.